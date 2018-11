Kadra polskich skoczków wspiera Tomasza Golloba

Walczący o odzyskanie pełnosprawności Tomasz Gollob z wielu stron otrzymuje cenne wyrazy wsparcia. W pomoc naszemu najwybitniejszemu żużlowcowi włączyła się kadra polskich skoczków narciarskich.

47-letni Gollob koszmarnego w skutkach urazu nabawił się pod koniec kwietnia 2017 roku, podczas treningu przy okazji motocrossowych mistrzostw strefy północnej w Chełmnie.

U indywidualnego mistrza świata z 2010 roku doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz szeregu innych obrażeń. Obecnie Gollob cierpi na głęboki niedowład nóg. Na początku tego roku próbował alternatywnych sposobów leczenia w Chinach, które nie przyniosły jednak przełomu.

"Profesor speedwaya" zawsze miał naturę wojownika i tym razem też nie daje za wygraną. Teraz w pomoc Gollobowi włączają się także nasi najlepsi skoczkowie, na czele z Kamilem Stochem, sztab szkoleniowy oraz Adam Małysz, który własnoręcznie przekazał koszulkę startową "Orła z Zębu" z autografami.

"Niech przyniesie szczęście i Tomek niech mocno się trzyma, a my za niego mocno trzymamy kciuki. Na pewno jest duża szansa na to, by Tomek może nie do końca się wyleczył, ale stanął na nogi. Teraz tworzy się przełomowa historia. Jest światełko w tunelu, ci którzy obecnie nie chodzą mogą stanąć na nogi. Może uda się zakwalifikować Tomka do tego programu, oby się tak stało" - powiedział "Orzeł z Wisły" w rozmowie z TVP Sport.

