Kadra Nawałki dostała tam lanie. Gospodarzy uciszał... Gollob

40-tysięczny obiekt został oddany do użytku w 1992 roku. Dwa lata później stał się własnością stołecznej drużyny FK Kopenhaga. Na Parken polscy piłkarze dostali prawdziwe lanie. To nie jest jednak obiekt przeklęty, ani taki, który powinien budzić strach. Wiedzą coś o tym polscy żużlowcy.

Polscy żużlowy wygrywali turnieje na Parken

W latach 2003-2014 na Parken organizowano turniej Grand Prix. Na sztucznie usypanym torze rywalizowali najlepsi żużlowcy na świecie. W sezonach 2008-2011 polscy kibice mieli tam wielkie powody do radości. Wtedy Parken było Biało-Czerwone.

Rozmowa Interii. Duńczyk o Zmarzliku. Dlaczego to takie ważne. WIDEO

Duńskie media szalały. Gollob był dla nich paczką krakersów

W 2011 Gollob przypomniał sobie o krakersach i znów w finale wjechał w wąską szczelinę między bandą i Jasonem Crumpem. I znowu wygrał. To była jedna z tych akcji Golloba, o których kibice rozmawiali potem miesiącami, zastanawiając się, co to będzie, jak już Tomasza na żużlowych torach zabraknie.