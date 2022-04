Już tego nie ukryją, w Rosji coś pęka. Ziszcza się czarny scenariusz Putina

Czy przejście do innego zespołu zostanie uznane za zdradę? W tym przypadku, jeśli dotyczy znanych sportowców, będzie to odbierane bardzo boleśnie. Ktoś uzna to za zdradę, ktoś po prostu potępi za taką decyzję. W sytuacji, gdy stawką jest bezpieczeństwo i interesy państwa i całego narodu, moim zdaniem zmiana reprezentacji nie jest słuszna. Tak, sportowcy chcą rywalizować na arenie międzynarodowej, ale istnieją pewne okoliczności i ograniczenia, które dyktuje nam rzeczywistość. To, że masowy exodus naszych sportowców wywoła negatywną reakcję, jest faktem

- przyznaje cytowana przez Sport24.