Jules Verne Trophy. Francuscy żeglarze gotują się do kolejnego rekordu

Francuzi Franck Cammas i Charler Caudrelier wraz z czteroosobową załogą mają w środę wystartować w rejs, którego celem jest opłynięcie kuli ziemskiej w czasie poniżej 40 dni i tym samym zdobycie prestiżowego Jules Verne Trophy.

Żeglarze będą płynąć 32-metrowym trimaranem "Maxi Edmond de Rothschild". Od 1 listopada czekali na okno pogodowe, a w niedzielę przeszli na "kod pomarańczowy", co oznacza, że powinni w ciągu 72 godzin rozpocząć rejs z okolic francuskiej wyspy Ouessant, wyznaczającej południowy kraniec Kanału La Manche.

Absolutny rekord świata należy od stycznia 2017 roku do ich rodaka Francisa Joyona, który z załogą na trzykadłubowcu "Idec Sport" opłynął Ziemię w czasie 40 dni 23 godzin 30 minut i 30 sekund.

Cammas i Caudrelier powinni po drodze wyprzedzić stawkę regat samotników bez zawijania do portów Vendee Globe. Rekord tych zawodów należy do innego Francuza, Armela Le Cleac'ha. Na przełomie 2016 i 2017 roku opłynął on kulę ziemską w 74 dni 3 godziny i 35 minut.

Jules Verne Trophy to nagroda za najszybsze opłynięcie globu przez wszelkiego rodzaju jachty bez ograniczeń ze względu na wielkość załogi. Trofeum po raz pierwszy przyznano Francuzowi Bruno Peyronowi, który w 1993 roku dokonał tego w mniej niż 80 dni. Nazwa wyróżnienia nawiązuje do powieści Juliusza Verne'a "W osiemdziesiąt dni dookoła świata".

