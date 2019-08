Tłumy turystów znalazło się wśród obserwatorów tradycyjnych wyścigów konnych w hiszpańskiej Andaluzji. Ponad 80 koni w 24 wyścigach rywalizuje tam na naturalnym torze – piaszczystej plaży.

Historia wyścigów konnych wzdłuż wybrzeża w Sanlucar de Barrameda w Hiszpanii sięga roku 1845. Wówczas powstało stowarzyszenie, którego głównym celem miało być świętowanie wyścigów konnych na plaży w Sanlucar.

Początkowo były to nieformalne zawody właścicieli koni, który na co dzień wykorzystywali zwierzęta do transportu ryb z portu na lokalne targi.

Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wyścigi nabrały znacznie większego rozpędu. Swoim rozgłosem przyciągają na plażę rzesze turystów, stając się najpopularniejszym wydarzeniem lata w Andaluzji. Święto trwa aż trzy dni.

Tegoroczna edycja to wyścigi 80 koni, podzielonych na starty w 24 konkurencjach.

W piątkowych zawodach jeźdźcy ścigali się na dystansach 1400, 1600 i 1800 metrów w kategorii D. Na najkrótszym dystansie zwyciężył koń Timple Canarias prowadzony przez De Juliana z Irlandii. Na 1600 m najlepszy w szaleńczym pędzie okazał się Mind the Gap Janaceka oraz brytyjski Shades of Mist. Na najdłuższym dystansie bezkonkurencyjny był Francuz Sarabia na koniu Mikeltos.

Zdjęcie Wyścig konny na andaluzyjskiej plaży / AFP