Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki reaguje ws. sportowców z Rosji i Białorusi

To odpowiedź na pełne niepokoju doniesienia, traktujące o możliwym dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi do startu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024, a "surową" karą miałoby być uczestnictwo pod neutralną flagą.

"Andrzej Kraśnicki - prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - informuje, że jego zdaniem do czasu zakończenia barbarzyńskiej wojny w Ukrainie żaden rosyjski i białoruski sportowiec nie powinien brać udziału w jakichkolwiek zawodach międzynarodowych - także igrzyskach olimpijskich " - oto fragment stanowiska.

To oświadczenie jest tym ważniejsze, że podczas nadchodzącej trzeciej edycji Igrzysk Europejskich, w wielu sportach będzie można powalczyć nie tylko o medale, ale także kwalifikację olimpijską. Stąd rosnący niepokój, czy aby sportowcy z Rosji, kraju prowadzącego wojnę w Ukrainie, a także Białorusi - jawnie wspierającej reżim Putina, nie będą liczyli do końca, że w Polsce staną do sportowej rywalizacji. Poniższy komunikat definitywnie kończy temat.