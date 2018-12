Od miłości do nienawiści jeden krok. Okazuje się, że Jese Rodriguez, który w tym samym czasie trafił do PSG co nasz Grzegorz Krychowiak, przeznaczył 5000 euro, żeby wyeliminować swoją byłą partnerkę Aurah Ruiz z hiszpańskiego programu telewizyjnego.

Ruiz, hiszpańska modelka, brała udział w programie randkowym "Gran Hermano VIP 6", opartym na licencji "Wielkiego Brata".

Mogła nawet dojść do finału tej edycji, ale, jak podał informator, Jese wydał 5000 euro na sms-y, które pozwoliły wyeliminować ją z programu.

"Nie chciał, żeby jakiś inny mężczyzna spotykał się z Aurah i chciał, żeby została wyeliminowana" - przyznał informator.

"Jeśli to prawda, to zrobił mi wielkie świństwo. Powinnam nadal brać udział w programie" - powiedziała Ruiz.



Para rozstała się w tym roku w niezbyt miłej atmosferze, Ruiz ciąga Jesego po sądach, oskarżając go o zaniedbanie obowiązków jako ojca. Wspólnie mają syna Nyana.

25-letni Jese do 2016 roku był piłkarzem Realu Madryt. Wtedy przeniósł do PSG, ale podobnie jak Krychowiak, nie wywalczył miejsca w drużynie. W styczniu 2017 roku został wypożyczony do Las Palmas, a w poprzednim sezonie był wypożyczony do Stoke City. W obecnych rozgrywkach jest znowu w PSG, ale do tej pory nie rozegrał ani minuty w żadnych rozgrywkach.

