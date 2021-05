Grawitacyjne odmiany kolarstwa są w naszym kraju stosunkowo mało znane, a przecież mamy w Polsce czołowych zawodników tej dyscypliny. Jednym z nich jest Szymon Godziek, który należy do europejskiej czołówki i robi na rowerze rzeczy, które zapierają dech w piersiach.

"Rower daje mi w życiu to coś, czego nie daje mi żona" mówi o sobie żartobliwe Godziek. Prywatnie mąż i ojciec, na co dzień zajmuje się grawitacyjną odmianą kolarstwa i robi na rowerze niesamowite tricki. Szerszej publiczności dał się poznać tym, że jako pierwszy wykonał ekstremalny trick o nazwie "tsunami flip" w trakcie zawodów.



W środowisku znany jako "Szaman" cały czas potrafi zaskakiwać nawet najbardziej zapalonych fanów MTB. Nie straszne są mu 30-metrowe skocznie i pionowe ściany kanionów, a skoki i tricki, które wykonuje, naprawdę zapierają dech w piersiach. Oglądanie jego popisów zwykłemu człowiekowi jeży włos na głowie, choć zawodnik wykonuje wszystkie akrobacje z wielką pewnością siebie.



Podczas zawodów Red Bull Rampage 2019 fani w internetowym głosowaniu okrzyknęli go najlepszym zawodnikiem całej imprezy. I chociaż miniony sezon był niemal w całości stracony z powodu pandemii koronawirusa, to jednak Godziek cały czas przygotowywał się do kolejnych startów i z pewnością niebawem zaskoczy nas kolejnymi fantastycznymi wyczynami.