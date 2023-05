Jednym pytaniem rozpętał burzę w sieci. Poszło o Arynę Sabalenkę

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Sabalenka zdobywa drugi tytuł WTA w Madrycie. Iga Świątek pokonana. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka porównana do mężczyzny? Fani grzmią i mówią o mizoginii

Przed swoim pierwszym meczem w Italian Open 2023, dziennikarz skomentował styl gry Białorusinki i pozwolił sobie porównać ją do gwiazdy tej dyscypliny, Sereny Williams. Stwierdził, że 25-latka ma predyspozycje do tego, by... serwować z taką siłą, jak mężczyźni.