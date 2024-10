Ekipa National Geographic poinformowała o epokowym odkryciu poniżej północnej ściany Mount Everest. Znaleziono tam but i skarpetę z wyszytym napisem "AC Irvine" wraz z fragmentem stopy. Szczątki należą prawdopodobnie do zaginionego alpinisty Andrew Irvine’a, znanego również jako "Sandy". Ostatni raz widziano go żywego równo 100 lat temu. Jego historia to jedna z największych tajemnic w dziejach himalaizmu. Czy to on jako pierwszy stanął na najwyższym szczycie świata?