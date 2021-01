Turniej Tata Steel Chess, który rusza w weekend w Wijk aan Zee w Holandii, ma tak duży prestiż, że nazywa się go "szachowym Wimbledonem". I w tym Wimbledonie zagra dwóch Polaków, to ogromne wyróżnienie!

Po emisji serialu "Gambit królowej" na Netflixie popularność szachów także w Polsce rośnie, więc i ten turniej wzbudza spore zainteresowanie. Nasi dwaj świetni szachiści Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszak zostali zaproszeni do udziału w Tata Steel Chess, który swą nazwę zawdzięcza potężnemu sponsorowi - wielkiemu producentowi stali, z hutami w Wielkiej Brytanii i Holandii. Zdecydowała się ona łożyć na tę niezwykłą szachową imprezę, rozgrywaną w Wijk aan Zee od 1938 roku. Co ciekawe, od początku była ona utrzymywana przez huty w stali - początkowo była to holenderska huta aluminium Hoogovenstoernooi.

Tata Steel Chess z gwiazdami

Pierwszym triumfatorem turnieju w 1938 roku był pochodzący z Łotwy irlandzki arcymistrz Philip Bakker, jeden z najlepszych żydowskich zawodników tamtej epoki. W 1949 roku w turnieju zwyciężył nasz polski arcymistrz żydowskiego pochodzenia Ksawery Tartakower, członek wielkiej polskiej drużyny szachowej z lat trzydziestych (wygrała ona Olimpiadę Szachową w 1930 roku), który po wojnie nie wrócił już do Polski i w 1949 roku reprezentował Francję.

A zatem formalnie żaden Polak nigdy holenderskiego Wimbledonu szachowego nie wygrał, za to triumfowali tu tak znakomici szachiści jak Wiktor Korcznoj, Michaił Tal, Boris Spasski, Anatolij Karpow, Garri Kasparow, Viswanathan Anand i w ostatniej dekadzie - najlepszy obecnie zawodnik świata, genialny Norweg Magnus Carlsen. Rok temu w Wijk aan Zee zwyciężył jednak reprezentujący Stany Zjednoczone włoski szachista Fabiano Caruana, drugi obecnie w światowym rankingu, za Carlsenem.

Ksawery Tartakower wygrał ten turniej w 1949 roku

W tym rankingu FIDE polski arcymistrz Jan-Krzysztof Duda notowany jest na 19. pozycji, a zatem wyżej niż którykolwiek z polskich tenisistów w rankingu ATP stosowanym w rzeczywistym Wimbledonie (Hubert Hurkacz jest teraz 35. na świecie). To podobne miejsce w świecie jak 17. pozycja Igi Świątek w kobiecym tenisie.

Radosław Wojtaszak z kolei to drugi szachista Polski, zajmujący 37. miejsce w świecie. On także dostał szansę gry w holenderskiej imprezie.

Wielcy mistrzowie szachów w Wijk

Do tej pory turniej rozgrywany był w formie imprezy głównej i towarzyszącymi jej zawodami pretendentów (Turniej B) oraz amatorów. Z uwagi na pandemię koronawirusa zrezygnowano z nich jednak, zachowany został tylko turniej główny z bardzo wysokimi nagrodami.

Od soboty 14 zawodników rywalizować będzie w hali sportowej De Moriaan w szachach klasycznych systemem każdy z każdym. Poza otwierającymi ranking Magnusem Carlsenem i Fabiano Caruaną awizowani są również: Francuz Maxime Vachier-Lagrave (5. na świecie), Holender nepalskiego pochodzenia Anish Giri (11. na świecie) czy 17-letni Irańczyk Alireza Firouzja (18.), który mieszka we Francji i zamierza reprezentować jej barwy, po tym jak wyrzekł się irańskich. Specjalne zaproszenia dostali: Hindus Pentala Harikrishna (22. w rankingu), Szwed Nils Grandelius (77.), Niemiec Alexander Donchenko (71.) i właśnie Radosław Wojtaszak (37.).

Na stronie internetowej turnieju można mecze oglądąć na żywo, najlepiej z własną szachownicą