"Wchodzę do domu i widzę, że Mateusz leży w łóżku i śpi. Pomyślałem, że to bardzo dobrze, bo Mateusz miał od wielu lat ogromne kłopoty ze snem. Cierpiał na bezdech senny i bezsenność, był prowadzony przez lekarza, zastanawiał się nawet nad operacją . Budził się z powodu bezdechu nawet kilkanaście razy w nocy. Przechodzę koło łóżka, bo chciałem podnieść żaluzje i coś mnie zaniepokoiło w jego twarzy. Kiedy sprawdziłem, że nie oddycha, zacząłem go natychmiast reanimować i dzwonić na pogotowie. Pogotowie przyjechało bardzo szybko, po jakichś pięciu minutach już byli. Podłączyli go do specjalistycznego sprzętu i próbowali ratować, ale było za późno. Potem patomorfolog stwierdził, że Mateusz zmarł kilka godzin wcześniej, około trzeciej w nocy" - zrelacjonował.

Mateusz Murański nie żyje. Ojciec opublikował poruszający list. "Chociaż nie ma Ciebie fizycznie..."

Pojawiły się wątpliwości, czy aby opublikowanie takiego listu było dobrą decyzją. Jedna z internautek pospieszyła z wyjaśnieniem sytuacji. "Jest to naturalne na 2 etapie żałoby. Człowiek pogrążony w żałobie szuka swojej bliskiej, zmarłej osoby. Jedni zwracają się do bliskich zmarłych poprzez myśli, w pamiętnikach lub w modlitwie... jeszcze inni szukają ich w snach, a nawet zwracają się do nich na Facebooku czy nawet rozmawiając do płyty nagrobnej. Jeszcze inni rozmawiają z bliskimi zmarłymi patrząc w niebo lub do ich ubrań wiszących w szafie. Każdy przechodzi to tak, jak potrafi. Trzeba to zrozumieć i uszanować" - podsumowała.