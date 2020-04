Ivica Kostelić chce wystartować w żeglarstwie

Słynny chorwacki alpejczyk Ivica Kostelić, czterokrotny medalista olimpijski, zapowiedział, że chciałby wystąpić jeszcze w letnich igrzyskach. Jego celem są zawody żeglarskie w Paryżu w 2024 roku.

Jak przyznał utytułowany narciarz w jednym z internetowych wywiadów, czuje się na siłach, aby w wieku 44 lat powalczyć we Francji. - Przez ostatnie trzy sezony bardzo mocno zaangażowałem się w żeglarstwo, więc mam już pewne doświadczenie. Liczę, że zakwalifikuję się na igrzyska w Paryżu - zaznaczył Kostelić.



Lokalne media podkreślają, że dotychczas 136 sportowców z całego świata rywalizowało i w letnich, i zimowych igrzyskach. Do tego grona może dołączyć jeden z najlepszych zawodników w całej historii chorwackiego sportu. Z grona jego rodaków większość łączyła uprawianie lekkoatletyki z bobslejami, np. Jurica Grabusić startował w biegu na 110 metrów przez płotki w Atenach i Pekinie, zaś w Turynie wraz z kolegami tworzył czteroosobową załogę olimpijskiego boba.



W mediach nie brakuje pozytywnych komentarzy dotyczących nowej pasji Kostelicia. - Nie zaskoczy mnie, jeśli sięgnie po medal także w żeglarstwie. On żyje sportem i, co najważniejsze, jest w stanie przygotować się perfekcyjnie - to jeden z komentarzy.



Przed trzema laty Kostelić pożegnał się z narciarstwem alpejskim. Zdobył cztery srebrne medale olimpijskie (Turyn, Vancouver, Soczi) oraz trzy mistrzostw świata, w tym złoto w slalomie w 2003 roku. Wygrał 26 zawodów Pucharu Świata, a łącznie na podium stanął 60 razy.



- Czasami tęsknię, ale rzadko. Jeśli jest ładna pogoda i trasa dobrze przygotowana, wtedy mam ochotę znów powalczyć na nartach, lecz mam świadomość, że mój czas minął, a prawe kolano nie jest już na to gotowe - przyznał.

