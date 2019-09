SZTAFETA czyli niezwykłe historie zwykłych bohaterów! Już po raz czwarty zapraszamy państwa na Festiwal Filmów Sportowych Sztafeta. Festiwal odbędzie się w warszawskim kinie Elektronik 13-15 września 2019 r.

Wideo IV Festiwal Filmów Sportowych SZTAFETA

Festiwal to fascynujące i autentyczne historie opowiedziane przez filmowców z różnych stron świata. Sport może zmienić życie, niektórzy też wierzą, że sport zmienia świat.

Losy pojedynczych postaci z historią narodów w tle, portrety znanych sportowców uchwycone w konkretnym czasie i miejscu, opowieści o ludziach oddanych sportowej pasji, którzy wpłynęli na obraz swojej epoki. Sport to coś więcej niż rywalizacja między drużynami czy konkretnymi sportowcami. Na boisku, ringu czy korcie odbijają się problemy polityczne, społeczne i kulturowe.

To wyjątkowa propozycja dla tych, którzy chcieliby zmienić styl życia, a szukają inspiracji. Zawodowy i amatorski sport kreuje mistrzów, a ci inspirują innych do aktywności fizycznej.

Sztafeta to filmowe opowieści o przekraczaniu własnych granic i spotkania z tymi, którzy tego dokonali. Niezwykłe ludzkie historie, z których każdą można zamknąć w kilku słowach: determinacja, wyzwanie, wytrwałość, ale też współpraca i harmonia. Jednym słowem - SPORT.

Program festiwalu:

Piątek, 13 września

17.00 Kilwater / Sillages, reż. Léa Rinaldi Francja, 2019, 90 min.

19:00 Katie, reż Ross Whitaker Irlandia 2018, 89 min. - po filmie spotkanie z Sylwią Zaczkiewicz z klubem "Otwarte serca zaciśnięte pięści".

Sobota, 14 września

15:00 They Call Us Warriors, reż. Jennifer Socorro, Edwin Corona Ramos Wenezuela 2018, 82 min. - po filmie spotkanie z zawodniczkami Alternatywnego Klubu Sportowego AKS Zły

17.30 John McEnroe - mistrz doskonałości /In the Realm of Perfection, reż. Julien Faraut Francja 2018, 95 min.

19:30 Reggae Boyz, reż. Till Schauder USA, Niemcy, Jamajka 2018, 72 min.

Niedziela, 15 września

15:30 Running for Good, reż. Keegan Kuhn UK 2018, 74 min

17:15 Życie w górach / This Mountain Life, reż. Grant Baldwin Kanada, USA, 2018, 76 min

19:00 Ostatnia góra, reż. Dariusz Załuski Polska 2018, 82 min. - po filmie spotkanie z reżyserem Dariuszem Załuskim



Organizatorem IV Festiwalu Filmów Sportowych jest Fundacja Węzeł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej