ITTF Challenge w tenisie stołowym. Maciej Kubik zagra z Azjatami

​Japończyk Yuki Matsuyama i Kwan Man Ho z Hongkongu będą rywalami mistrza Europy kadetów w singlu i deblu Macieja Kubika w seniorskim turnieju ITTF Challenge w Otocecu (8-12 maja). W Słowenii wystąpi łącznie sześcioro polskich tenisistów stołowych.

W singlu rozstawieni są Jakub Dyjas i Marek Badowski, a w deblu Badowski i Patryk Zatówka (z numerem drugim) oraz Dyjas i Kubik (z "piątką").

Eliminacje w grze pojedynczej odbędą się w środę i czwartek. Mistrzyni kraju Natalia Bajor zagra z z Hiszpanką Aną Garcią i Słowaczką Evą Jurkovą, a Magdalena Sikorska z Francuzką Audrey Zarif i Serbką Tijaną Jokic.

Rywalami 16-letniego Kubika, który ostatni sezon spędził w superlidze w Olimpii-Unii Grudziądz, a od nowego sezonu będzie w drugoligowym niemieckim FSV Mainz 05, będą Matsuyama (rok temu był 97 na liście światowej) i Kwan Man Ho. Z kolei Zatówka zmierzy się z Japończykiem Takeru Kashiwą i Słoweńcem Matevzem Crepnjakiem.

W 2. Bundeslidze gra już Zatówka, którego kontrakt z FC Saarbruecken obowiązuje do czerwca 2020 roku.

- Miałem propozycję występów we francuskiej ekstraklasie, ale to wiązałoby się z podróżami, bo mecze są rozgrywane w tygodniu, więc trochę by to zaburzało trening w Niemczech. A zależy mi najbardziej na szkoleniu - powiedział 22-letni Zatówka.

W następnym tygodniu polskich pingpongistów czeka turniej ITTF Challenge w Zagrzebiu. Wcześniej odbyły się zawody tej rangi w Belgradzie - w finale Anglik Paul Drinkhall pokonał 4:2 zawodnika Energi KTS Toruń Francuza Abdela-Kadera Salifou, który przebijał się z kwalifikacji.