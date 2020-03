ITTF Challenge Plus w tenisie stołowym – drugie miejsce Thakkara w U-21 w Omanie

Reprezentant Indii Manav Thakkar (Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz) przegrał z rodakiem Jeetem Chandrą 0:3 w finale rywalizacji młodzieżowców w turnieju ITTF Challenge Plus w tenisie stołowym w Maskat.

Zawody niemal tej samej rangi - ITTF Challenge - rozgrywane były od środy w Gliwicach. Po rozegraniu kwalifikacji, odwołany został turniej główny Polish Open, a powodem rozprzestrzeniający się koronawirus.

Międzynarodowa federacja postanowiła zawiesić do końca kwietnia wszelkie rozgrywki międzynarodowe, a decyzja wchodzi w życie od poniedziałku. Wszystko wskazuje na to, że imprezę w Omanie uda się doprowadzić do końca.

Trzecie miejsce w mikście zajął Singapurczyk Pang Yew En Koen z Fibrain AZS Politechnika Rzeszów, w parze z Lin Ye. W półfinale przegrali z Hiszpanami Alvaro Roblesem i Marią Xiao 2:3. W ćwierćfinale Singapurczycy wyeliminowali medalistów mistrzostw świata i ćwierćfinalistów ubiegłorocznych mistrzostw świata Słowaków Lubomira Pisteja i Barborę Balazovą 3:2.

W deblu mężczyzn szansę na występ w finale będzie miał Thakkar, który razem z Manushem Shahem w półfinale zagrają z belgijskim duetem Martin Allegro, Florent Lambiet. W drugim pojedynku wystąpią inni pingpongiści z Indii Sharath Achanta i były zawodnik bydgoskiej drużyny Harmeet Desai. Ich rywalami będą Pistej i Serb Aleksandar Karakasevic.

W singlu do ćwierćfinału awansowali m.in. Słowak chińskiego pochodzenia Wang Yang z Dekorglasu Działdowo oraz Desai.

W Oman Open startował m.in. Białorusin Paweł Płatonow, który ok. 10 lat spędził w klubach polskiej Lotto Superligi. "Do dyspozycji grających są płyny dezynfekujące. Generalnie jest tutaj spokojnie. Ale od poniedziałku i w Omanie zawieszają rozgrywanie imprez sportowych" - przekazał PAP.

