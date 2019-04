Słynny reprezentant Tonga Pita Taufatofua, który ma już za sobą start w igrzyskach letnich w Rio de Janeiro 2016 oraz... zimowych w Pjongczangu 2018 zamierza walczyć o udział w trzecich igrzyskach - Tokio 2020 w nowej dyscyplinie. Będzie to rywalizacja związana z wodą.

Zdjęcie Pita Taufatofua zasłynął w roli chorążego /AFP

35-latek na jednym z portali społecznościowych zamieścił swoje zdjęcie na tle oceanu i podpisał fotografię: +Słyszę jak woła do mnie...#Water #Tokyo2020 #Soon+

"Mam nadzieję, że będę pierwszym w historii, który wystąpi na trzech igrzyskach w trzech zupełnie innych dyscyplinach. Jedną z najwspanialszych rzeczy są marzenia, które wydają się na początku niemożliwe do realizacji. Szukanie znalezienie sposobu ich realizacji też jest wspaniałe" - powiedział Radio Nowej Zelandii Taufatofua, co zostało zacytowane przez stronę insidethegames.biz. Nie zdradził jednak bliżej do jakich startów się przygotowuje.

Na igrzyskach w Rio de Janeiro rywalizował w taekwondo w wadze 80+, ale odpadł już w pierwszej rundzie. W Pjongczangu pobiegł na 15 km techniką dowolną i zajął 114. miejsce ze stratą 22.57,2 do triumfatora Dario Cologni, ale i tak wyprzedził dwóch rywali Sebastiana Uprimnę z Kolumbii i Meksykanina Germana Madrazo.

Sławę przyniosły mu nie tyle wyniki, co styl prezentacji w roli chorążego w ceremoniach otwarcia igrzysk olimpijskich zarówno w Rio de Janeiro, jak i Pjongczangu, gdzie były minusowe temperatury, a on paradował z odsłoniętym torsem w tradycyjnym stroju Tonga - +spódniczce+ wykonanej między innymi z liści palmy.