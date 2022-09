Interia Sport z rekordowym wynikiem 6,4 mln RU

- Interia Sport idzie za ciosem. Kolejny rekordowy wynik pokazuje, jak efektywne są nasze działania, które wykorzystują ogromny potencjał redakcji, skuteczność projektów marketingowych (kampania reklamowa, cykle i programy wideo) oraz synergię z treściami Grupy Polsat Plus. Rozwijamy także serwis od strony technologicznej. Nowe funkcjonalności i ulepszenia umożliwiają kibicom m.in. jeszcze wygodniejsze obserwowanie zmagań "Biało-Czerwonych" w czasie siatkarskich MŚ 2022. Bardzo dziękuję całemu zespołowi za ogrom pracy, który jest codziennie wkładany w rozwój serwisu - mówi Daniel Bednarek, kierownik serwisu Interia Sport.

Reklama

Serwis posiada bogate portfolio materiałów wideo. Znaleźć w nim można m.in. program na żywo o polskiej piłce "Studio Ekstraklasa" z Sebastianem Staszewskim, siatkarski cykl "Zagrywka Pyziaka" z Pawłem Pyziakiem oraz skróty z największych imprez. Interia Sport dzięki synergii z Grupą Polsat Plus posiada na wyłączność prawa do materiałów z piłkarskiej Ligi Mistrzów oraz siatkarskich MŚ 2022. Współpraca z Eleven Sports zapewniła serwisowi z kolei dostęp do skrótów hiszpańskiej La Liga, gdzie strzela gole Robert Lewandowski, francuskiej Lique 1 oraz włoskiej Serie A.