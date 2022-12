Interia Sport z rekordem w listopadzie – 7,5 mln RU

Interia Sport wspólnie z kibicami świętuje awans „Biało-Czerwonych” do fazy pucharowej MŚ w Katarze. W listopadzie razem z serwisem sportowe emocje przeżywało 7,5 mln użytkowników (RU). Jest to najlepszy wynik w jego historii. Rekordowy wynik osiągnęła także Grupa Polsat-Interia (8,6 mln RU). Zapewniło jej to drugą pozycję w kategorii „Sport” w Polsce.