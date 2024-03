W lutym dzięki ścisłej współpracy w ramach Grupy Polsat Plus oba serwisy prezentowały skróty video sportowych hitów Telewizji Polsat i Eleven Sports, w tym meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów, La Liga i Serie A. Kibice mogli zobaczyć m.in. Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego w akcji przed barażami do EURO 24. Luty był też miesiącem tenisowych emocji. Oba serwisy pokazały drogę Igi Świątek do zwycięstwa w turnieju w Dosze oraz zacięte pojedynki Huberta Hurkacza.

Reklama