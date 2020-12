W czwartkowe południe poznamy listę 15 nazwisk nominowanych w 86. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca 2020 Roku. Dla kogo było to najlepsze 12 miesięcy? Transmisja z tego wydarzenia od 12 na Polsacie Sport i w Polsatsport.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bartosz Zmarzlik: To wszystko wywołuje u mnie dreszcze. Wideo TV Interia

Jak co roku Kapituła Plebiscytu wybrała grupę sportowców, którzy podczas minionych dwunastu miesięcy odnosili wielkie sukcesy. Nie było o nie łatwo, gdyż na wszystkie aspekty życia, także na wydarzenia sportowe, ogromny wpływ wywarła pandemia. Z jej powodu liczba nominowanych jest tym roku uszczuplona do zaledwie piętnastu.

Reklama

Przed rokiem nagroda główna trafiła do żużlowca Bartosza Zmarzlika, mistrza świata, który w 2020 roku powtórzył swój wyczyn i został pierwszym w historii Polakiem, który obronił ten tytuł. Drugie miejsce zajął Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski wciąż bijący rekordy i wciąż uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata.

Ten rok mógł być wyjątkowy z innych powodów. Miały być bowiem rozegrane piłkarskie mistrzostwa Europy, podczas których napastnik Bayernu Monachium mógł potwierdzić światową klasę. W Tokio miały się odbyć igrzyska olimpijskie, a na nich zabłysnąć mogła cała grupa polskich sportowców. Kandydatami do złotego medalu byli m.in. nasi mistrzowie świata w siatkówce. Dla reprezentacji w tej dyscyplinie sportu był to jednak rok stracony. Czy to oznaczać będzie, że w gronie nominowanych siatkarza tym razem zabraknie?

Przekonamy się o tym już w czwartkowe południe. Po ogłoszeniu nazwisk nominowanych czeka nas zabawa, czyli głosowanie. Za pośrednictwem internetu, SMS-ów i w sposób tradycyjny, czyli wypełnianiu kuponów publikowanych w papierowym wydaniu "Przeglądu Sportowego". Na koniec dowiemy się kto zdobędzie "Złotego Czempiona". O końcowej klasyfikacji zdecydują kibice.

Transmisja Inauguracji Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca 2020 Roku od godziny 12:00 w Polsacie Sport i Polsatsport.pl.

WŁ, Polsat Sport

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!