W 2021 roku Polsat Sport osiągnął najwyższy wzrost popularności spośród wszystkich telewizyjnych kanałów sportowych w Polsce, także tych dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Wynik ten imponuje tym bardziej, że powtarza się niezależnie od grupy wiekowej czy płci. W grupie 4+ Polsat Sport urósł o 76%, a jego tempo wzrostu jest jeszcze wyższe wśród widzów w wieku 16-49 lat oraz 16-59 lat. W tej pierwszej grupie popularność kanału zwiększyła się o 83%, a w drugiej aż o 95%. W podobnym tempie, co Polsat Sport rosły także Polsat Sport News i Polsat Sport Extra. W 4+ obydwa kanały poprawił swoje wyniki w ujęciu rok do roku o 50%, a w 16-49 o 67%. Wzrosty zaliczyły także w pozostałych kategoriach.

Polsat Sport i Polsat Games z dużymi wzrostami

"Od ponad dwudziestu lat nieustannie budujemy najszerszą ofertę programową wśród kanałów sportowych dostępnych w Polsce. Rok 2021 zakończyliśmy z kolejnymi imponującymi wzrostami popularności Polsatu Sport, Polsatu Sport Extra i Polsatu Sport News. Bardzo dziękujemy naszym widzom, za to że tak chętnie spędzają z nami swój wolny czas. W najbliższych miesiącach obiecujemy dostarczyć im jeszcze więcej emocji za sprawą nowych praw do transmisji oraz stale rozwijanych programów autorskich". - Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.



Ciekawie prezentują się także badania popularności kanałów sportowych Telewizji Polsat wśród kobiet i mężczyzn. Płeć piękna w 2021 roku oglądała Polsat Sport ponad dwa razy częściej niż rok wcześniej (+ 108%), a przypadku mężczyzn wynik jest korzystnijeszy o 78%. Także Polsat Sport Extra i Polsat Sport News zyskały nowych widzów zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. W przypadku Polsatu Sport News żeńska widownia podwoiła się w porównaniu z rokiem 2020. Jeszcze lepiej wśród pań wypadł Polsat Games, który zanotował wzrost na poziomie aż 150%.

"Esport i gaming to stały element otaczającego nas świata, a odczarowywanie stereotypów związnych z tą formą rozrywki oraz pokazywanie jej wartościowych aspektów to misja Polsatu Games. Startowaliśmy z łatką kanału dla geeków, ale badania publiczności jasno pokazują, że Polsat Games to miejsce zarówno dla młodego wielbiciela kultowych anime, nastoletniego esportowca czy dorosłego fana popkultury szukajacego relaksu po całym dniu pracy. Z naszymi autorskimi programami rodzice mogą odkrywać pasje swoich dzieci, a pasmo filmowe jakie ostatnio wprowadziliśmy to propozycja dla całych rodzin. Niezwykle cieszy nas też imponujący wzrost żeńskiej widowni w 2021 roku. To pokazuje, że zbudowaliśmy kanał dla każdego oraz, że gry wideo to nie jest domena mężczyzn. Gorąco zachęcamy płeć piękną, by jeszcze mocniej zaznaczyła swoją obecność na polskiej scenie esportowo-gamingowej, np. w roli profesjonalnych zawodniczek". - Ewa Czekała, Dyrektor Programowa Polsat Games

W Polsat Games dostępne są transmisje z największych turniejów esportowych świata w takich grach, jak League of Legends czy Counter Strike: Global Offensive. Stacja emituje też kultowe japońskie seriale anime oraz autorskie programy gamingowe. Od grudnia 2021 roku w Polsat Games dostępne jest także pasmo filmowe. W minionym roku Polsat Games poprawił swój wynik w grupach 16-49 (+ 20%) oraz w sieciach kablowo-satelitarnych (+ 13%).