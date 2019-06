- Będziemy prowadzić rozmowy, aby zastanowić się w jaki sposób sfinansować organizację igrzysk europejskich w Krakowie i Małopolsce, aby ten ciężar odpowiednio podzielić - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Mueller.

W sobotę w Mińsku kandydaturę Krakowa i Małopolski do organizacji igrzysk europejskich w 2023 r. poparło wszystkie 50 europejskich komitetów olimpijskich.

Podjęta w Mińsku decyzja rozpoczyna prace przygotowawcze do III Igrzysk Europejskich 2023. Kandydaturę Krakowa i Małopolski prezentował prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Była to jedyna kandydatura i została zaaprobowana jednogłośnie.

Mueller pytany w środę w Polsat News o to, kto zapłaci za organizację igrzysk europejskich w Krakowie i Małopolsce podkreślił, że "wniosek o te igrzyska złożył samorząd województwa małopolskiego".

- W związku z tym - jak rozumiem - to jest gospodarz tego wydarzenia. Aczkolwiek my tutaj prowadzimy rozmowy, też pan premier Mateusz Morawiecki wysłał list w tej sprawie, żeby zastanowić się, w jaki sposób to wydarzenie finansować - podkreślił rzecznik rządu.

Dopytywany, czy będą "gwarancje rządowe" Mueller odparł, że w tej chwili tych gwarancji nie zapewni. - Natomiast będziemy prowadzić rozmowy, aby zastanowić się w jaki sposób to ważne wydarzenie mimo wszystko sfinansować tak, aby ten ciężar odpowiednio podzielić, ale decyzji w tym zakresie jeszcze żadnych nie ma - zaznaczył rzecznik rządu.

Obecnie trwają II Igrzyska Europejskie, które organizuje Mińsk, stolica Białorusi. Pierwsze odbyły się cztery lata wcześniej w Baku, stolicy Azerbejdżanu.

