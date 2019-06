Igrzyska europejskie. Michał Rogalski zaczął od wygranej

Badmintonista Michał Rogalski pokonał Mołdawianina Cristiana Savina 21:16, 21:10 w swoim pierwszym meczu grupy C na igrzyskach europejskich w Mińsku. Porażki ponieśli natomiast polscy debliści oraz Magdalena Świerczyńska i Paweł Śmiłowski w mikście.

Rogalski we wtorek zmierzy się z Portugalczykiem Bernardo Atilano, a w środę z rozstawionym z numerem trzecim Holendrem Markiem Caljouwem. Dwóch najlepszych singlistów z każdej z grup awansuje do 1/8 finału.

Reklama

Debliści Miłosz Bochat i Adam Cwalina w grupie A trafili na najwyżej rozstawionych Duńczyków Andersa Skaarupa Rasmussena i Kima Astrupa i to właśnie z nimi zmierzyli się w pierwszej kolejce. "Biało-Czerwoni" przegrali z mistrzami Europy sprzed roku oraz tegorocznymi triumfatorami drużynowych ME 22:20, 10:21, 14:21.

Świerczyńska i Śmiłowski udział w turnieju par mieszanych rozpoczęli od porażki w grupie C z brązowymi medalistami ubiegłorocznych mistrzostw Europy Niemcami Isabel Herttrich i Markiem Lamsfussem 16:21, 15:21. We wtorek zmierzą się z rodzinnym duetem z Izraela - 61-letnią Svetlaną Zilberman oraz jej 30-letnim synem Mishą. Svetlana zajęła trzecie miejsce ME w 1986 roku, niecałe trzy lata przed urodzeniem Mishy.