Zapaśnicy tworzą jedną z największych polskich ekip na Igrzyska Europejskie w Mińsku. W sumie na matach w stolicy Białorusi wystąpi piętnaścioro "Biało-Czerwonych".

Zmagania rozpoczną we wtorek, a zakończą w niedzielę 30 czerwca.

Trenerzy w stylu klasycznym, złoty medalista igrzysk olimpijskich w Atlancie w 1996 roku Włodzimierz Zawadzki i srebrny z Barcelony 1992 Piotr Stępień zdecydowali, że o medale powalczy czterech ich zawodników. W ekipie znaleźli się wicemistrz świata z Paryża w 2017 roku Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski) w wadze 67 kg, Edgar Babajan (KS Sobieski Poznań) w 77, Arkadiusz Kułynycz (RCSZ Olimpijczyk Radom) w 87 oraz jego kolega klubowy Rafał Płowiec w 130 kg.

Liderem ekipy wolniaków - pod wodzą trenera Jusupasa Abdusałamowa - jest ubiegłoroczny brązowy medalista mistrzostw świata w wadze 74 kg i drugi zawodnik tegorocznych ME w Bukareszcie Magomedmurad Gadżijew (AKS Piotrków Trybunalski). Obok niego w reprezentacji znaleźli się: Krzysztof Bieńkowski (AKS Bialogard) w kat. 65 kg, Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) w 86 kg, Radosław Baran (WKS Grunwald Poznań) w 97 kg i Robert Baran (LKS Ceramik Krotoszyn) w 130 kg.Z kolei w kobiecej kadrze trenera Piotra Krajewskiego w Mińsku wystąpią: Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa/50 kg), Paula Kozlow (Unia Racibórz/53 kg), Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza/57 kg), Katarzyna Mądrowska (Feniks Pesta Stargard/62), Agnieszka Wieszczek-Kordus (WKS Grunwald Poznań/68 kg) oraz Daria Osocka (MLKS Agros Żary/76 kg).

"Poprzednie Igrzyska Europejskie w Baku traktowane były jako mistrzostwa Europy. Teraz w Mińsku zapaśnicy walczyć będą wyłącznie o medale igrzysk. Zbroimy się na tegoroczny czempionat globu, który rozegrany zostanie we wrześniu w Kazachstanie i tam będzie szansa zdobycia kwalifikacji olimpijskich do Tokio. Dlatego do Mińsku wysyłamy np. całkiem inny skład klasyków niż ten, który w kwietniu startował w ME" - powiedział PAP szef wyszkolenia w Polskim Związku Zapaśniczym Marek Wałachowski.

Jak dodał, kontuzje pokrzyżowały plany kobiecej reprezentacji.

"Z powodu kłopotów zdrowotnych w Mińsku zabraknie Katarzyny Krawczyk i brązowej medalistki olimpijskiej z Rio de Janeiro Moniki Michalik. Z kolei Roksana Zasina realizuje indywidualny plan przygotowań do mistrzostw świata" - wspomniał Wałachowski.

W pierwszej edycji Igrzysk Europejskich zapaśnicy zdobyli pięć z 20 medali biało-czerwonych. Srebrne wywalczyli Zasina, Krawczyk i Gadżijew, a na najniższym stopniu podium stanęli Iwona Matkowska i wolniak Radosław Marcinkiewicz.

