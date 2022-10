I edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki rozpoczęta

W przemówieniach otwierających Kongres nawiązano do kluczowych tematów debaty o współczesnym sporcie. Środowisko sportowe i turystyczne wciąż zmaga się z efektami pandemii, a od lutego próbuje nauczyć się nowej roli po napaści Rosji na Ukrainę.

ROLA SPORTU W CZASIE WOJNY

Problematykę rozwinięto w trakcie paneli dyskusyjnych. W jednym z najciekawszych przedstawiono kulisy nałożenia sankcji na rosyjskich sportowców. - Kluczowe było przekonać środowisko międzynarodowe do tego, że to nie jest lokalny konflikt - powiedział Minister Sportu i Turystyki, Kamil Bortniczuk. - Zaangażowanie społeczności międzynarodowej, także militarne, było pokłosiem tego, że umiędzynarodowiliśmy zbrodniczą napaść Rosji na Ukrainę. To jest wielka rola, którą sport w tej wojnie odegrał.

Ryzyko podjął PZPN, odmawiając gry z reprezentacją Rosji w barażu przed MŚ w Katarze. - Wiedzieliśmy, że możemy być ukarani finansowo, a nawet wykluczeni z rozgrywek UEFA i FIFA - relacjonował wydarzenia z wczesnej wiosny prezes PZPN, Cezary Kulesza. Przypomniał, że po decyzjach Polaków do bojkotu dołączyły inne federacje. - Dziś, będąc na zjazdach UEFA czy FIFA, odbieram gratulacje kolegów z innych krajów, a przecież wiemy, jak bardzo federacja rosyjska była związana ze wspomnianymi organizacjami.

Wysiłek polskiej strony docenił wiceminister sportu Ukrainy, Andrij Czesnokow. - Dziś często powraca slogan, "bądźcie dzielni jak Ukraina". W odniesieniu do świata sportu, powiedziałbym: bądźcie dzielni jak polskie federacje, ponieważ kroki podjęte przez PZPN, czy PZPS, który przejął od Rosji organizację MŚ w siatkówce, były oznaką wielkiej odwagi.

REKREACJA I SPORT MASOWY

We wtorek uczestnicy I edycji EKSiT wysłuchali także ciekawej debaty poświęconej szkoleniu młodzieży. Problem jest bardzo złożony i trudno omówić wszystkie wątki w czasie jednego panelu. Prelegenci zaczęli od odpowiedzi na banalne pytanie: kim jest trener? - To człowiek, który mówi sportowcom i rodzicom to, czego nie chcą słyszeć - odpowiedział selekcjoner piłkarskiej kadry do lat 21, Michał Probierz. I dodał: - To ktoś, kto widzi to, czego inni nie chcą widzieć, a wszystko po to, żeby spełnić marzenia dzieci i rodziców.

Zdaniem prelegentów, dla wielu młodych ludzi wychowanych w erze smartfonu i tabletu, to właśnie postać trenera, może być jednym z ostatnich autorytetów. - Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że niezależnie jaką dyscyplinę reprezentujemy, niezależnie jakiego przedmiotu uczymy, to wszyscy gramy w jednej drużynie. Chcemy wychować zdrowe, mądre i szanujące się społeczeństwo - ocenił Kacper Lachowicz, który współprowadzi koszykarskie obozy Marcina Gortata. - Myślę, że nie powinniśmy się skupiać na tym, jaki system skopiować, ale na tym, by współpracować jako środowisko wychowawcze. Bardzo ważne jest także współdziałanie z rodzicami.

IGRZYSKA EUROPEJSKIE KRAKÓW - MAŁOPOLSKA 2023

Wątek popularyzacji sportu i zachęcenia młodych ludzi do aktywności fizycznej wrócił przy okazji dyskusji o przyszłorocznych Igrzyskach Europejskich. Małopolska będzie gościła elitę sportowego świata. - Dajemy blisko 30 okazji na poznanie różnych sportów. To szansa dla dzieciaków, także dla rodziców, żeby zabrać pociechę na rywalizację sportową i pokazać jej, jak wygląda sport olimpijski - powiedział Marcin Nowak, Prezes Komitetu Organizacyjnego IE 2023.

Dla startujących w 19 z 21 dyscyplin, impreza będzie szansą zdobycia kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie. Małopolska zaś, traktuje największą sportową imprezę roku jako okazję do promocji regionu. - Postawiliśmy sobie za cel to, aby wprowadzić Małopolskę do elitarnego klubu regionów europejskich, które są identyfikowane - powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski. - Nie zrobimy tego za pomocą kubków i koszulek. Musimy użyć bardzo mocnego instrumentu, a jest nim nic innego tylko 12 dni relacji z Małopolski, z Krakowa, do 50 krajów europejskich. Lepszej promocji nie można sobie wymarzyć.

Pierwszy dzień Kongresu zakończyła uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody Województwa Małopolskiego - Małopolskie Laury Sportu.

EKSiT odbywa się w Nosalowym Dworze w Zakopanem w dniach 18 - 20 października 2022 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kongres-sbn.pl. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Gateway 4.0, przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Małopolskiego.