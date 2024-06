Huczało o wielkich planach Rosjan, a tu napływają takie wieści. Ależ cios

Fatalna wiadomość dla Rosjan. Sami nawet nie gryzą się w język

"Autonomia sportu jest zagrożona. Działania dzielących sił politycznych oznaczałyby w praktyce przejęcie przez nie roli federacji międzynarodowych. Niektórzy chcą decydować, którzy sportowcy mogą rywalizować w jakich zawodach. Inni chcą decydować o tym, gdzie mogą odbywać się ich zawody. Jeszcze inni chcą organizować własne polityczne imprezy sportowe. Zwłaszcza to ostatnie oznaczałoby przejęcie przez dany rząd międzynarodowego sportu. Jeśli im się to uda, ich rola i rola Ruchu Olimpijskiego staną się przestarzałe. Sport stałby się częścią konfrontacji i podziałów w naszym świecie. Z tych wszystkich powodów wzywam was wszystkich do przeciwstawienia się upolitycznionemu sportowi. Nikt z nas nie powinien w żaden sposób uczestniczyć w wydarzeniach sportowych motywowanych politycznie" - wyznał 70-latek cytowany przez "insidethegames.biz".