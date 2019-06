Karol Śnieżek zrezygnował z funkcji trenera reprezentacji Polski w hokeju na trawie mężczyzn - poinformował w środę związek (PZHT).

Zdjęcie Karol Śnieżek /Adam Jastrzębowski /Newspix

Jak przekazano w komunikacie, zarząd PZHT przyjął rezygnację szkoleniowca w poniedziałek.

Śnieżek postanowił zakończyć współpracę z kadrą po ostatnim meczu turnieju Hockey Series Finals w Indiach. "Biało-Czerwoni" zajęli w nim szóste miejsce i stracili szanse na awans do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.

- Przyszedł na mnie czas. Moim zdaniem już wystarczająco długo prowadziłem zespół. To był dla mnie odpowiedni moment, żeby powiedzieć stop i podziękować reprezentacji. Teraz musi przyjść nowa myśl, ja natomiast przez chwilę popatrzę na to z boku. Nie chciałem zostawać z kadrą na zbliżające się mistrzostwa Europy we Francji, bo zawsze najważniejsze były dla mnie igrzyska olimpijskie. Przeżyłem dwa cykle przygotowawcze do nich, niestety dwa razy nie udało nam się awansować i myślę, że to był odpowiedni moment, żeby odejść - argumentował.

38-letni Śnieżek był trenerem drużyny narodowej od kwietnia 2012 roku. Wtedy był jedynym kandydatem, który zgłosił się do konkursu.

- Bardzo dziękujemy Karolowi za kilka lat naprawdę satysfakcjonującej nas pracy. Wprowadził on nowe standardy nie tylko na boisku, ale także poza nim. Jego założeniem był awans do trzeciej rundy kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Niestety się nie udało i postanowił honorowo zrezygnować - powiedział prezes PZHT Jacek Sobolewski.

Jak dodał, nazwisko nowego selekcjonera znane ma być niebawem. Już pod jego wodzą Polacy wystąpią w mistrzostwach Europy grupy B, które w dniach 28 lipca - 4 sierpnia rozegrane zostaną we francuskim Cambrai.

Śnieżek prowadził reprezentację Polski w halowej odmianie hokeja na trawie przez ostatnie dziewięć lat, a obowiązki trenera na otwartych boiskach przejął w kwietniu 2012 po holenderskim trenerze Basie Dirksie. Największe sukcesy odnosił w hali, m.in. wicemistrzostwo świata w 2011 roku w Poznaniu i dwa razy czwarte miejsce w mistrzostwach Europy (2014, 2018). Pod jego wodzą polscy hokeiści dwukrotnie wystąpili w ME na otwartym stadionie - w 2013 roku i 2017.