Polskie hokeistki na trawie zremisowały w japońskiej Hiroszimie 0:0 w ostatnim meczu grupowym turnieju Hockey Series Finals, który jest jednocześnie etapem kwalifikacji olimpijskiej. Drużyna trenera Macieja Wrzesińskiego po południu pozna ćwierćfinałowego rywala.

"Biało-Czerwone" miały już wcześniej zapewniony udział w ćwierćfinale, a stawką pojedynku z Urugwajem była druga lokata w grupie. Polkom wystarczał remis i po wyrównanym spotkaniu udało im się ten cel zrealizować. Wrzesiński nie był jednak do końca zadowolony z gry swojego zespołu.

- Brakowało skuteczności. Mieliśmy kilka krótkich rogów, ale też nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Sam mecz był bardzo wyrównany, początek należał do Urugwaju, ale w drugiej połowie to my przejęliśmy inicjatywę. W samej końcówce rywalki trochę nas przycisnęły. Zagraliśmy te ostatnie minuty zbyt nerwowo, mieliśmy kłopoty z utrzymanie się przy piłce - powiedział trener polskiej reprezentacji.

Polki czekają na ćwierćfinałowego rywala, którym będzie trzeci zespół z grupy B - Chile, Rosja lub Japonia. O ostatecznej kolejności zadecydują wyniki wtorkowych spotkań. Zwycięzcy grup mają zapewniony bezpośredni udział w półfinałach.

Zawody w Hiroszimie są jednocześnie kwalifikacją olimpijską. Do ostatniego etapu, który w formule dwumeczu rozegrany zostanie jesienią tego roku, awansują tylko finaliści tego turnieju.