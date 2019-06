Hockey Series Finals kobiet. Polska - Indie 0:5

Polskie hokeistki na trawie przegrały w Hiroszimie z Indiami 0:5 (0:3) w drugim swoim meczu turnieju Hockey Series Finals, który jest jednocześnie etapem kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. We wtorek w ostatnim meczu grupowym zmierzą się z Urugwajem.

Polkom po łatwym inauguracyjnym zwycięstwie nad Fidżi (6:0), przyszło zmierzyć się z jednym z faworytów turnieju - reprezentacją Indii. Podopieczne Macieja Wrzesińskiego nie miały zbyt wiele do powiedzenia, przewaga Hindusek była wyraźna. Tylko w pierwszej kwarcie "Biało-Czerwone" potrafiły nawiązać w miarę równorzędną walkę z rywalkami.

- Niestety, tylko z pierwszej kwarty mogę być zadowolony, bo były momenty, że nawet zamykaliśmy przeciwnika na ich własnym półkolu strzałowym. Później przestaliśmy grać dokładnie, trzymać się ustalonej taktyki i wyglądało to słabo. Indie to najlepsza drużyna w tym turnieju, ich dziewiąte miejsce w światowym rankingu nie jest przypadkowe i pokazały różnicę, jaka dzieli oba zespoły (Polki są na 23. miejscu - red.) - powiedział szkoleniowiec reprezentacji.

Polki też nie miały zbyt wielu atutów w ataku, ale - jak wyjaśnił Wrzesińskim - z powodu urazu w dwóch pierwszych meczach nie mogła zagrać Magdalena Zagajska.

- To dla nas duże osłabienie w ofensywie, Magda nabawiła się kontuzji mięśniowej podczas sparingu rozegranym tuż przed turniejem. Nasz fizjoterapeuta robi wszystko, by mogła zagrać w następnym meczu z Urugwajem - zaznaczył.

W Japonii osiem reprezentacji podzielonych na dwie grupy walczy o dwa miejsca premiowane udziałem w ostatnim etapie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, który w formule dwumeczu rozegrany zostanie jesienią tego roku. By zachować szansę gry w Tokio, "Biało-Czerwone" muszą awansować do finału turnieju.

Zwycięzcy grup uzyskają bezpośredni awans do półfinału, z kolei zespoły z drugich i trzecich miejsc utworzą pary ćwierćfinałowe (systemem "na krzyż"). W wtorek Polki zmierzą się z Urugwajem, remis wystarczy im do zajęcia drugiej lokaty.

Polska - Indie 0-5 (0-3)

Bramki: Jyoti (21), Kataryia Vandana (26-krótki róg), Gurjit Kaur - dwie (28-krótki róg, 35-karny), Navneet Kaur (56).

Wyniki:

grupa A

Urugwaj - Fidżi 4:0 (0:0)

Polska - Indie 0:5 (0:3)

tabela

1. Indie 2 6 9-1

2. Polska 2 3 6-5

3. Urugwaj 2 3 5-4

6. Fidżi 2 0 0-10

grupa B

Rosja- Meksyk 6:0 (4:0)

Chile - Japonia 3:1 (1:0)

1. Chile 2 6 10-1

2. Rosja 2 3 7-2

3. Japonia 2 3 3-4

4. Meksyk 2 0 0-13

autor: Marcin Pawlicki