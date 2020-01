HME hokeistów na trawie. Polska zagra o miejsca 5-8

Polscy hokeiści na trawie nie awansowali do półfinału halowych mistrzostw Europy w Berlinie. W ostatnim meczu grupowym przegrali z Rosją 4:5 (4:4) i będą rywalizować o utrzymanie się w elicie.

"Biało-Czerwoni" musieli pokonać Rosjan, by zająć drugą lokatę w grupie i awansować do półfinału. Początek zapowiadał, że komplet punktów jest w zasięgu podopiecznych trenera Jacka Adriana, bowiem już po czterech minutach wygrywali 2:0. Potem jednak do głosu doszli rywale, którzy głównie dzięki rzutom karnym perfekcyjnie wykonywanym przez Gieorgija Arusiję wygrywali 3:2.

Wydarzenia w drugiej kwarcie zmieniały się jak w kalejdoskopie - Polacy w ciągu niespełna dwóch minut po doskonale egzekwowanych krótkich rogach znów prowadzili, tym razem 4:3, ale jeszcze przed przerwą "Sborna" doprowadziła do wyrównania.

Choć remis był korzystnym rezultatem dla Rosjan, mimo to w drugiej części meczu kontrolowali przebieg gry. W 33. minucie po golu Artura Nadirszina zrobiło 5:4, a Polakom coraz trudniej było znaleźć sposób na sforsowanie obrony przeciwnika. Trzy minuty przed końcem polska drużyna wycofała bramkarza i wywalczyła krótki róg, ale tym razem Rosjanie się wybronili.

Polacy w sobotę wieczorem w spotkaniu o lokaty 5-8 zagrają z Belgami, a w niedzielę zmierzą się z Czechami.

Pary półfinałowe to Niemcy - Rosja i Holandia - Austria.

Turniej jest jednocześnie kwalifikacją do przyszłorocznych halowych mistrzostw świata. Udział w tych zawodach zapewni sobie pięć najlepszych zespołów z Berlina.

Wyniki:

grupa A

Polska - Rosja 4:5 (4:4)

Bramki: dla Polski - Mateusz Hulbój (2), Jacek Kurowski (4), Michał Kasprzyk - dwie (16, 17); dla Rosji - Gieorgij Arusija trzy (9-karny 13-karny, 20-karny), Marat Chajrullin (14), Artur Nadirszin (33).

Austria - Ukraina 6:1 (2:1)

tabela:

m pkt bramki

1. Austria 3 9 16-7

2. Rosja 3 6 13-12

3. Polska 3 3 12-14

4. Ukraina 3 0 8-16