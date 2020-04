Wszyscy hiszpańscy profesjonalni sportowcy od poniedziałku będą mogli wznowić indywidualne treningi - zdecydował tamtejszy rząd. Nie podano na razie, kiedy nastąpi wznowienie zawieszonej z powodu pandemii koronawirusa rywalizacji na szczeblu krajowym.

Przywrócenie treningów indywidualnych nastąpić ma w ramach pierwszego etapu czterostopniowego planu "przywracania nowej normalności". Premier Pedro Sanchez określił te ćwiczenia jako podstawowe. Sportowe zmagania w tym kraju zostały wstrzymane 14 marca.

Szef rządu zapowiedział też, że duże obiekty sportowe będą mogły zostać otwarte w ramach drugiego etapu, który rozpocznie się 11 maja w zależności od sytuacji w poszczególnych rejonach kraju. W przypadku większości powinno nastąpić to 18 maja.

Sanchez nie sprecyzował, kiedy miałoby nastąpić wznowienie profesjonalnych rozgrywek. Władze tamtejszej ligi piłkarskiej wcześniej sugerowały, że poprzedzić ten moment będzie musiał ok. miesięczny okres treningów.

Przesłały one już klubom szczegółowy protokół z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi powrotu do treningu. On również składa się z czterech etapów, w tym z przygotowawczego, po którym nastąpić mają treningi indywidualne, następnie zajęcia w mniejszych grupach aż do finalnych w pełnym składzie. Najpierw zawodnicy mają korzystać z treningowych obiektów klubu, ale bez interakcji z innymi graczami. Treningi w grupach według rządowego planu mają nastąpić kilka tygodni później, podczas drugiego etapu.