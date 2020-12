Hamilton, Doyle i Liverpool wyróżnieni przez brytyjskich dziennikarzy

Mistrz świata w Formule 1 Lewis Hamilton, dżokejka Hollie Doyle i piłkarski zwycięzca Premier League Liverpool zostali nagrodzeni przez stowarzyszenie brytyjskich dziennikarzy za osiągnięcia w 2020 roku. Tradycyjna gala odbyła się z powodu pandemii koronawirusa tylko online.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Zamieszanie w Mercedesie - George Russell dostał niewłaściwe opony Eleven Sports

Hamilton po tytuł w Formule 1 sięgnął po raz siódmy i wyrównał tym samym osiągnięcie niemieckiego kierowcy Michaela Schumachera. To drugie takie wyróżnienie dla 35-letniego Hamiltona, który plebiscyt wygrał także w 2007 roku, kiedy debiutował w bolidzie McLarena.

Reklama

Doyle, która jest pierwszą dżokejką, która wygrała pięć wyścigów w sierpniu w Windsorze, stała się ulubienicą Brytyjczyków. Jest też nominowana przez BBC do nagrody "osobowość roku 2020".

"To bardzo męskie środowisko, jest niewiele dżokejek na świecie, ale nigdy nie czułam się nieakceptowana. To dla mnie ogromne wyróżnienie" - przyznała 24-letnia Doyle.

Za wyróżnienie dla Liverpoolu dziękował trener zespołu Juergen Klopp. "Pod wieloma względami był to wyjątkowy sezon i wyjątkowy rok, to nagroda dla mojego całego zespołu i myślę, że naprawdę na to zasłużyliśmy. Teraz wiele drzwi jest otwartych, wiele rzeczy się zmieniło i idzie w odpowiednim kierunku" - skomentował niemiecki szkoleniowiec.