Szablistka Kinga Dróżdż (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa), tegoroczna zwyciężczyni zawodów Pucharu Świata w Eger, została wybrana Sportowcem Roku 2020 w 2. Plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

"Motywacją dla mnie są każde zawody, zdobyte medale. Staram się robić dobrą szermierkę. Nie lubię prognozować, lubię ciężko pracować. To ciężka statuetka, ale na pewno się polubimy" - powiedziała Dróżdż.

Statuetką Sir Ludwiga Guttmanna w kategorii trener roku głosujący internetowo oraz członkowie jury uhonorowali trenera sekcji lekkoatletycznej Startu Gorzów Wielkopolski oraz kadry narodowej i koordynatora kadry paraolimpijskiej Zbigniewa Lewkowicza.

Za "Organizację sportową roku 2020" uznano Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start". W kategorii "Wydarzenie sportowe" Guttmanna otrzymały 48. Paralekkoatletyczne mistrzostwa Polski w Krakowie. Była to największa impreza paralekkoatletyczna w tym roku w Europie i prawdopodobnie na świecie.

Nagroda Specjalna tegorocznego plebiscytu "Przyjaciel sportu paraolimpijskiego" trafiła w ręce Renaty Bieleckiej, wydawczyni programu telewizyjnego "Pełnosprawni" realizowanego przez TVP Sport.

"Wiem, że dla wielu z Państwa dzień, gdy ogłoszono decyzję o przełożeniu igrzysk na 2021 był najgorszym dniem pandemii. I doskonale Was rozumiem. Dla każdego zawodnika i zawodniczki zawody oraz sportowa rywalizacja są jak tlen - trudno bez niego oddycha, a igrzyska to spełnienie marzeń każdego sportowca. Jednak musieliście zaakceptować nową rzeczywistość i odnaleźć się w nowych warunkach przygotowań. Paraolimpijczycy słyną z tego, że potrafią pokonywać wszelkie trudności. Często powtarzacie, że niemożliwe nie istnieje. Patrząc na to, co robicie na co dzień w sporcie trudno się z tym nie zgodzić" - powiedział w przesłaniu do uczestników gali prezydent RP Andrzej Duda.

"Kiedy spotkaliśmy się na gali przed rokiem, zakładaliśmy, że za rok będzie podsumowanie olimpijskiego startu. Stało się inaczej. Życzę, aby igrzyska w Tokio były szczęśliwe i spełniły się na nich wasze marzenia" - dodał prezydent.

Kolejne miejsca w czołowej dziesiątce plebiscytu na najlepszego sportowca 2020 roku zajęli: 2. Adrian Castro (szermierka) - IKS AWF Warszawa, 3. Faustyna Kotłowska (lekkoatletyka) - Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start, 4. Wojciech Makowski (pływanie) - UKS G-8 Bielany Warszawa, 5. Natalia Partyka (tenis stołowy) - SKST Stavoimpex Hodonin, KSI Start Szczecin, 6. Jolanta Majka i Michał Godawski (wioślarstwo) - KS Inwalidów Start Szczecin, 7. Renata Śliwińska (lekkoatletyka) - Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start, 8. Patryk Chojnowski (tenis stołowy) - KS Inwalidów Start Szczecin, 9. Adam Brzozowski i Kamil Kuczyński (kolarstwo) - Kolarski Klub tandemowy Hetman Lublin, 10. Barbara Bieganowska (lekkoatletyka) - ZSS Sprawni Razem.

Statuetka nosi imię urodzonego 3 lipca 1899 roku w Toszku, a zmarłego 18 marca 1980 roku w Aylesbury (W. Brytania) niemieckiego lekarza neurologa pochodzenia żydowskiego. Guttmann studiował medycynę, najpierw we Wrocławiu, a następnie we Freiburgu. W marcu 1939 roku znalazł się w Wielkiej Brytanii pracował m.in. w szpitalu w Stoke Mandeville w Buckinghamshire. Uważał, że sport jest metodą leczenia i rehabilitacji. 28 lipca 1948 roku zorganizował w Stoke Mandeville zawody weteranów wojennych w łucznictwie. Tego samego dnia nastąpiło miejsce otwarcie igrzysk olimpijskich w Londynie i Guttmann powiązał te zdarzenia, stając się inicjatorem igrzysk paraolimpijskich. Papież Jan XXIII nazwał go "Coubertinem igrzysk paraolimpijskich", a królowa Elżbieta w 1966 roku nadała mu tytuł szlachecki.

