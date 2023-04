Grożą zakłóceniem igrzysk, wojsko bije na alarm. Gorąco w Paryżu

Do igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostał jeszcze ponad rok, ale atmosfera w stolicy Francji jest napięta i już teraz mówi się o możliwym zakłóceniu ich przebiegu. To wszystko z powodu planów wprowadzenia przez Emmanuela Macrona reformy emerytalnej, która miałaby wydłużyć okres pracy Francuzów, na co obywatele nie chcą przystać. Stąd groźby blokady igrzysk, coraz popularniejsze w mediach społecznościowych. Jednak tamtejsza minister sportu Amélie Oudéa-Castéra podkreśla, że igrzyska nie należą do rządu, tylko do społeczeństwa i sytuacja polityczna nie powinna mieć na nie wpływu. Choć obrazki na ulicach są niepokojące, a swoje obawy wysuwa nawet tamtejsza armia.