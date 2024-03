Grad rekordów w stolicy podczas 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego!

18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski z nowym rekordem frekwencji i świetnymi wynikami!

Rozstrzygnięcie 33. PZLA Mistrzostw Polski w Półmaratonie - Monika Jackiewicz i Mateusz Kaczor nowymi Mistrzami Polski w Półmaratonie. Nowy rekord kraju!

- Wiosna wystartowała w Warszawie! Pogoda idealna do szybkiego biegania - uczestnicy pokazali znakomitą formę, to był bieg doskonały w wykonaniu wielu z nich. To największy półmaraton w historii Polski, sypnęło rekordami, życiówkami, są kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w Półmaratonie, są nowe najlepsze wyniki w historii Mistrzostw Polski. To piękny dzień! - mówi Marek Tronina, dyrektor Fundacji "Maraton Warszawski"