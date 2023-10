Gorzki wpis mistrzyni świata. "Przyda się porażka tej naszej gwiazdeczce"

Polka to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek we wspinaczce na czas. Do niej należy rekord świata w pokonywanie pionowej ściany. 15-metrową odcinek pokonała najszybciej w 6,25 sekundy. Nie miała sobie równych we wspinaczce na czas podczas igrzysk olimpijskich, ale w Tokio tam o medalu decydowała suma trzech konkurencji. Wcześniej dwukrotnie zdobyła mistrzostwo świata i dwa razy mistrzostwo Europy.

O Aleksandrze Mirosław: "Nie umie się zachować"

Polka zwraca jednak uwagę, że bardzo łatwo jest oceniać innych, mimo że się go nie zna i nie wie, jakie targają nim emocje. "Czasami oceniamy kogoś na podstawie jednego zdjęcia, czy 10-sekundowego filmiku nie mając szerzej perspektywy. Smutek jest ok. To, że czasami Ci nie wyjdzie, jest ok. Ból po porażce też jest ok." - napisała.