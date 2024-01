Gigant na skraju upadku po 70 latach. Czy nadchodzi już koniec?

Czy nadchodzi upadek magazynu "Sports Illustrated" po 70 latach istnienia? Coraz więcej na to wskazuje. W piątek świat obiegły wiadomości o masowych zwolnieniach załogi dziennikarskiej. Media donoszą, że pracę stracili "prawdopodobnie wszyscy". Od 2019 roku właścicielem magazynu i jego strony internetowej był Authentic Brands Group, który sprzedał prawa wydawnicze firmie Arena Group, ale ta nie uiściła ostatniej opłaty za nie i ABG je cofnęła.

"To kolejny trudny dzień po trudnych czterech latach dla Sports Illustrated pod kierownictwem Arena Group. Wzywamy Authentic Brands Group do zapewnienia dalszej publikacji SI i umożliwienia służenia jej naszym odbiorcom w sposób, w jaki robiono to przez prawie 70 lat" - czytamy w komunikacie dziennikarzy.