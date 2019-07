Gdynia Sailing Days. Klepacka i Furmański liderami mistrzostw Polski w klasie RS:X

Zofia Klepacka (Legia Warszawa) i Radosław Furmański (DKŻ Dobrzyń nad Wisłą) prowadzą po pierwszym dniu odbywających się w ramach regat Volvo Gdynia Sailing Days mistrzostw Polski w windsurfingowej klasie RS:X. Medalistów poznamy w niedzielę po dziewięciu startach.

W piątek rozegrano w Gdyni trzy wyścigi, w których najlepiej radzili sobie broniący tytułów Klepacka i Furmański. Reprezentantka Legii Warszawa okazała się najlepsza we wszystkich startach, natomiast deskarz z Dobrzynia nad Wisłą dwa razy był pierwszy, a w ostatniej próbie uplasował się na drugiej pozycji za Piotrem Myszką (AZS AWFiS Gdańsk).

Ten duet kolekcjonuje mistrzowskie tytuły - Klepacka wywalczyła sześć złotych medali z rzędu, a Furmański trzy.

- To był dla mnie bardzo udany dzień i niewiele brakowało, abym wygrał komplet wyścigów. Te zwycięstwa nie przyszły mi jednak łatwo. Przy zmiennym wietrze dużo się działo i nie prowadziłem od startu do mety. Mam nadzieję, że w kolejnych startach zaprezentuję równie wysoką formę, bo nie zamierzam oddać mistrzowskiego tytułu. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że za nami dopiero 1/3 regat, różnice w czołówce są nieznaczne i dzisiaj nic nie zostało rozstrzygnięte - podkreślił Furmański.

Po pierwszym dniu rywalizacji kolejne miejsca zajmują Małgorzata Białecka i Karolina Lipińska (obie SKŻ Ergo Hestia) oraz Myszka i Paweł Tarnowski (SKŻ Ergo Hestia). Czwarty jest utytułowany Grek Byron Kokkalanis. Z kolei wśród kobiet czwarta zawodniczka ostatnich mistrzostw Europy Maja Dziarnowska (SKŻ Ergo Hestia) plasuje się na piątej pozycji.

Regaty potrwają do niedzieli, a w planie jest rozegranie dziewięciu wyścigów. To pierwsze w tym roku mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich.

- Zaplanowaliśmy je wcześniej niż zazwyczaj, bo pod koniec września na włoskim jeziorze Garda odbędą się mistrzostwa świata seniorów w klasie RS:X. Chcemy, aby nasi zawodnicy mogli się do nich odpowiednio przygotować, tym bardziej, że są to także drugie wewnętrzne eliminacje do igrzysk. Krajowy czempionat w pozostałych olimpijskich konkurencjach odbędzie się w tradycyjnie na początku września w Gdańsku - powiedział prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

Polska wywalczyła do tej pory w żeglarstwie trzy kwalifikacje na igrzyska Tokio 2020. Dwie w klasie RS:X oraz w klasie Laser Radial, w której rywalizują kobiety.

