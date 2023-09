Gang Olsena zabawił się w Płocku. Kibicom nie było jednak do śmiechu

Wicemistrzowie Polski w swojej hali grają zazwyczaj lepiej niż na wyjazdach, chcieli zmazać plamę po porażce w Porto . A do tego GOG ledwie kilka dni temu zmienił trenera - Ian Marko Fog wytrwał na stanowisku tylko dwa miesiące . Mimo, że wcześniej podpisał trzyletni kontrakt.

Bardzo dobry początek "Nafciarzy", Węgier świetnie reżyserował grę

GOG to niewygodny rywal, ale przecież w Lidze Mistrzów niemal wszyscy są tacy. Z jednej strony mający niezwykle doświadczonego lidera ( Morten Olsen ), z drugiej - wielu zawodników grających bardzo niekonwencjonalnie. No i Tobiasa Thulina w bramce, który w lutym starciu tych drużyn w Danii miał ponad 50 proc. skuteczności w pierwszej połowie, gdy gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo . Tym razem Szwed tak może nie imponował w pierwszym kwadransie, ale później spisywał się już znacznie lepiej. Choć zaczął dobrze - obronił od razu rzut Tomasa Pirocha , który zaliczył fatalne spotkanie.

Do 15. minuty inicjatywę mieli gospodarze, świetnie ten mecz zaczął Gergő Fazekas . Zaskakująco rzucał (trzy trafienia w sześć minut), rozgrywał, odwracał akcje do skrzydeł. Brakowało jednak wsparcia mocnymi rzutami z drugiej linii, więc Duńczycy z czasem połapali się, z której strony grozi im największe zagrożenie. W GOG świetną zmianę dał weteran Olsen (cztery bramki i cztery asysty w pierwszej połowie), goście odrobili więc straty, a w 20. minucie pierwszy raz objęli prowadzenie.

Duńczycy znaleźli sposób na Orlen Wisłę. Znakomity mecz Tobiasa Thulina

A po drugiej stronie rozkręcał się Thulin - Szwed na początku drugiej połowy obronił "siódemkę" Przemysława Krajewskiego . Gospodarze grali wtedy w przewadze, a pozwolili sobie na głupią stratę w ataku, co od razu wykorzystał Aaron Mensing . Wtedy GOG po raz pierwszy odskoczył na dwa trafienia (16:14).

Powtarzała się trochę historia z Portugalii sprzed tygodnia, gdy płocczanie również zawodzili po przerwie w ofensywie. Niby mecz wciąż był na styku, ale to jednak GOG miał inicjatywę. Jedni i drudzy się mylili, aż w końcu na 19:17 dla gości trafił król strzelców poprzedniej edycji Ligi Mistrzów Emil Madsen. Był kwadrans do końca i trener Sabate zdecydował się na drugą przerwę na żądanie. To pomogło, bo wreszcie Dmitrij Żytnikow znalazł sposób na zakończenie akcji rzutem z drugiej linii obok Thulina (19:19).