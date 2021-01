Gala Mistrzów Sportu każdego roku budzi ogromne zainteresowanie. W tym roku trofeum powędrowało do rąk Roberta Lewandowskiego! Drugie miejsce zajęła Iga Świątek, trzecie - Kamil Stoch. Zaskoczeniem jest wysokie czwarte miejsce Kajetana Kajetanowicza oraz piąta pozycja ubiegłorocznego zwycięzcy Bartosza Zmarzlika.

Na początku grudnia poznaliśmy nazwiska nominowanych w 86. Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku, teraz przyszedł czas na rozstrzygnięcia. O "Złotego Czempiona" rywalizuje piętnastu sportowców wwodzących się z trzynastu dyscyplin. Wśród nich znaleźli się między innymi najlepszy piłkarz świata i zwycięzca Ligi Mistrzów, dwukrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, triumfatorka wielkoszlemowego French Open, zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni czy mistrz największej organizacji MMA na świecie - UFC. To sprawia, że kibice mają o czym myśleć, oddając swoje głosy w plebiscycie.

Oprócz przyznania statuetki dla Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku, organizatorzy wręczą nagrody dodatkowe w takich kategoriach, jak Trener Roku, Superczempion, Esport, Sport Bez Barier czy Mecenas Polskiego Sportu w Trudnych Czasach.

W 2019 roku najlepszy okazał się indywidualny mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik. Kolejne miejsca na podium zajęli Robert Lewandowski i Paweł Fajdek. Spośród nominowanych w tegorocznym plebiscycie w "dziesiątce" znaleźli się wówczas Justyna Święty-Ersetic (wspólna nominacja z Igą Baumgart-Witan, Małgorzatą Hołub-Kowalik i Patrycją Wyciskiewicz), Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Wilfredo Leon.

Wyniki 86. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Roku:

1. Robert Lewandowski (piłka nożna),



2. Iga Świątek (tenis),



3. Kamil Stoch (skoki narciarskie),

4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe),

5. Bartosz Zmarzlik (żużel),

6. Natalia Maliszewska (short-track),

7. Jan Błachowicz (MMA),

8. Wilfredo Leon (siatkówka),

9. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo),

10. Dawid Kubacki (skoki narciarskie).



Przebieg Gali Mistrzów Sportu 2021:

Gospodarzami gali są dziennikarze Polsatu Jerzy Mielewski oraz Aldona Marciniak. Impreza rozpoczęła się od występu Grzegorza Hyżego i Beaty Kozidrak.

Poznaliśmy już skład czołowej dziesiątki, choć wciąż czekamy na ulokowanie ich na odpowiednich miejscach. Nazwiska najlepszej dziesiątki to: Jan Błachowicz, Kajetan Kajetanowicz, Dawid Kubacki, Wilfredo Leon, Robert Lewandowski, Natalia Maliszewska, Katarzyna Niewiadoma, Kamil Stoch, Iga Świątek oraz Bartosz Zmarzlik.

Nagrodę dla najlepszego trenera roku wręczył Wojciech Fibak. Trafiła ona w ręce Piotra Sierzputowskiego, trenera Igi Świątek, zwyciężczyni Rolanda Garrosa.

Z kolei tytuł Mecenasa Polskiego Sportu otrzymał Totalizator Sportowy. Natomiast nagroda Mecenas Polskiego Sportu w Trudnych Czasach padła łupem PKN Orlen.

Po chwili na scenie pojawił się Aleksander Wierietielny, były trener Justyny Kowalczyk, by wręczyć jej nagrodę Superchampiona. Nasza biegaczka narciarska jest jedynym sportowcem, który triumfował w plebiscycie pięć razy z rzędu.

Pora na wyniki TOP10! Dziesiąte miejsce zajął zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni w 2020 roku Dawid Kubacki. Nagrodę w jego imieniu odebrała Ewa Bilan-Stoch, żona Kamila Stocha.

Dziewiąte miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma, której nagrodę wręczył Lech Piasecki. Nasza kolarka zajęła w tym roku drugie miejsce w Giro Rosa, kobiecym odpowiedniku Giro d'Italia.

Kolejną nagrodę wręczył były polski siatkarz Piotr Gacek. Ósme miejsce w plebiscycie zajął Wilfredo Leon!

Z kolei siódme miejsce zajął Jan Błachowicz, mistrz organizacji UFC w wadze półciężkiej. Statuetkę wręczyła mu zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk.

Pora na zmianę kategorii - Sport Bez Barier. Na scenie pojawiła się Anna Lewandowska, by wręczyć nagrodę Faustynie Kotłowskiej! To polska niepełnosprawna rekordzistka świata w rzucie oszczepem oraz rekordzistka Europy w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i rzucie oszczepem.

Kolejna kategoria to E-Sport. Laureata ogłosił Krzysztof Ibisz, a jest nim zawodnik League of Legends Marcin "Jankos" Jankowski.

Wracamy do wyników plebiscytu. Szóste miejsce w zajęła Natalia Maliszewska, brązowa medalistka mistrzostw Europy w short-tracku!

Idziemy dalej... Czas na czołową piątkę! W tym roku dość niespodziewanie tylko piąte miejsce zajął zeszłoroczny zwycięzca Bartosz Zmarzlik. Zwłaszcza, że w tym roku obronił tytuł mistrza świata w żużlu.

Zaskoczeniem jest także wysokie czwarte miejsce dla Kajetana Kajetanowicza. To jedyny Polak w rajdowych MŚ - w tym roku trzeci w WRC3.

Zanim ogłoszona zostanie najlepsza trójka, pora na nagrodę dla Imprezy Roku. Została ona przyznana kolarskiemu wyścigowi Tour de Pologne.

Czas na miejsce trzecie... Przedstawi go prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Oznacza to, że nagroda za trzecie miejsce frunie do świeżo upieczonego zwycięzcy zawodów w Titisee-Neustadt Kamila Stocha! Nagrodę w imieniu swojego męża odebrała zjawiskowa Ewa Bilan-Stoch.

Organizatorzy połączyli się także z Kamilem Stochem, który błysnął ogromną skromnością. - Uważam, że Dawid [Kubacki] powinien być na moim miejscu - powiedział Orzeł z Zębu.

Pora na ogłoszenie nazwiska zwycięzcy. W grze zostali jedynie Robert Lewandowski i Iga Świątek. Nagrodę wręczą wicenaczelny "PS" Kamil Wolnicki oraz Marian Kmita, szef sportu w Polsacie.

Najlepszym sportowcem roku 2020 został... Robert Lewandowski! Drugie miejsce padło łupem zwyciężczyni Rolanda Garrosa Igi Świątek!

- Dziękuję wszystkim. Oklaski należą się tym, którzy głosowali. Dziękuję, że doceniliście naszą dyscyplinę, że głosowaliście na mnie. Nie mam doświadczenia w takich przemowach... Mimo tego, że nie lubię przegrywać, drugie miejsce jest dla mnie ogromnym sukcesem - powiedziała Iga Świątek, odbierając nagrodę.



Głos zabrał także zwycięzca Plebiscytu Robert Lewandowski przy dźwiękach przeboju Tiny Turner "Simply the Best".



- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaki to był rok. Nie tylko pod względem sukcesów sportowych, ale czasów, w jakich się znajdujemy. Wiemy, jak ciężko było nam wrócić do sportu. Rok, który się skończył, dla mnie okazał się wspaniałym, niewiarygodnym. Dla mnie było to niesamowite, wygrać tyle trofeów. Wiem jednak, że oczekiwania rosną z każdym wygranym pucharem. Wejść na szczyt to jedno, ale utrzymać się na nim to drugie - powiedział Lewandowski.



- Droga na której jestem zaczęła się ponad 20 lat temu. Dzięki moim rodzicom, którzy poświęcili dla mnie wiele czasu. Chciałbym za to podziękować mojemu tacie i mojej mamie. Żałuję tylko, że tata nie mógł nigdy zobaczyć żadnego mojego meczu na żywo. To dla mnie był bardzo ciężki czas, ale wiedziałem, że nie mogę się załamać. Wiedziałem, że to wszystko sprawi, że będę tylko mocniejszym facetem. Wiedziałem, że ciężka praca jest podstawą sukcesu. Talent to tylko odrobina... - kontynuował kapitan reprezentacji Polski.



- Moja żona pomogła mi wejść na kolejny szczyt, pokonać kolejne bariery. Wiem, że dla wszystkich był to ciężki rok, ale trzeba doceniać to, co wszyscy wyróżnieni osiągnęli - dodał "Lewy".



