Niedawno MKOl stwierdził, że rozważa możliwość udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach, ale pod neutralną flagą. Wywołało to wielkie oburzenie, szczególnie na Ukrainie. Swój zdecydowany sprzeciw wyrazili m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski czy minister sportu Wadym Hutcajt .

We wtorek radykalnie zdanie w tej kwestii zmieniła Anne Hidalgo, mer Paryża, która pierwotnie była za dopuszczeniem sportowców z obu krajów do igrzysk, ale potem powiedziała, że jest to niemożliwe "dopóki na Ukrainie trwa wojna".