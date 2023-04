Francuzi reagują. "Basta" po dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów

Zawody w Saint-Maur-des-Fosses miały też liczyć się do kwalifikacji olimpijskich.

Francuzi arbitralnie reagują. To ich odpowiedź na "wędkę" dla Rosjan i Białorusinów

FIE podjęła 10 marca decyzję o ich przywróceniu, a we wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał zalecenia dla międzynarodowych federacji sportowych dotyczące ponownego dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji, jednocześnie wprowadzając szereg warunków do spełnienia przez tych sportowców.