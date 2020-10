​Francuz Joel Bouzou ponownie prezydentem Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków

Francuz Joel Bouzou został ponownie wybrany na prezydenta Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (WOA). Ze względu na pandemię koronawirusa głosowanie przeprowadzono drogą internetową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Kraśnicki dla Interii: Pandemia wszystko zmienia. Liczę na dużą reprezentację Polski w Tokio. INTERIA.TV

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w Muzeum Olimpijskim w Lozannie 21 listopada 1995 roku przez 25 członków założycieli.

Reklama

"Jestem zaszczycony ponownym wyborem na szefa WOA. Ostatnie dwie kadencje w życiu tej organizacji były niezwykle satysfakcjonujące, umocniliśmy miejsce w światowym ruchu olimpijskim. Dzisiaj w tych niepewnych czasach jesteśmy latarnią nadziei w czasie pandemii Covid-19 docierając do swoich społeczności i utrzymując przy życiu dziedzictwo i ducha igrzysk" - powiedział po wyborze 64-letni Bouzou, brązowy medalista olimpijski z Los Angeles (1984) w drużynie pięcioboistów nowoczesnych.

Słowa uznania pod adresem organizacji skierował przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zarazem honorowy przewodniczący WOA, złoty medalista w turnieju drużynowym florecistów w Montrealu (1976) Niemiec Thomas Bach.

"Potrzebujemy naszych wspólnych wartości: doskonałości, przyjaźni, szacunku i solidarności. Wy, olimpijczycy uosabiacie te wartości olimpijskie w najlepszy sposób. Daje mi to możliwość wyrażenia podziwu dla sposobu, w jaki olimpijczycy na całym świecie zareagowali na ten kryzys. Swoim wsparciem i inspirującymi pomysłami pokazaliście, że solidarność jest silna w naszej społeczności olimpijskiej. To Zgromadzenie Ogólne wysyła ważne przesłanie: sport, sportowcy i, co ważne, olimpijczycy są gotowi przyczynić się do odbudowy bardziej integracyjnego społeczeństwa" - powiedział Bach.

Pierwszym przewodniczącym WOA był australijski waterpolista Peter Montgomery, który sprawował tę funkcję w latach 1995-1999. Po nim szefem olimpijczyków był węgierski szermierz Pal Schmitt, późniejszy prezydent Węgier. W kadencji 2007-2011 organizacji przewodniczył prekursor flopu w skoku wzwyż Amerykanin Richard Douglas Fosbury. Po nim na przewodniczącego w 2011 roku wybrano specjalistę pięcioboju nowoczesnego Bouzou.

Europejskich olimpijczyków w komitecie wykonawczym WOA reprezentuje nowo wybrany Chorwat Igor Boraska, który w igrzyskach w Sydney (2000) w wioślarskich ósemkach wywalczył brązowy medal. Startował także w Salt Lake City (2002) w bobslejowej czwórce. Miejsce reprezentanta Europy w tym gremium zachowała szwedzka alpejka, zdobywczyni trzech medali olimpijskich w latach 1992-2002 Pernilla Wiberg Bjerke.

Ostatni kongres WOA miał miejsce w Moskwie w 2015 roku. Olimpijska społeczność na całym świecie liczy ponad 100 tys. osób.

jej/ cegl/