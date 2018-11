Zbigniew Boniek przed Robertem Lewandowskim oraz Adamem Małyszem i Kamilem Stochem – tak wygląda czołówka najbardziej wpływowych ludzi polskiego sportu według magazynu Forbes i firmy Pentagon Research.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek: Jestem pewny wyboru. Wideo INTERIA.TV

Dla prezesa PZPN to już trzecie z rzędu zwycięstwo w tym rankingu. Boniek jest uznawany za najbardziej wpływowego od 2016 roku. Za nim trwa ostra rywalizacja, w której znowu wiele do powiedzenia ma Robert Lewandowski. "Znowu" - ponieważ napastnik Bayernu Monachium i najlepszy strzelec w historii reprezentacji był na czele zestawienia w 2015 roku i potem co roku spadał o jedno miejsce. Teraz zanotował więc awans. To z kolei oznacza, że Adam Małysz, dyrektor-koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim spadł na trzecią pozycję.

Reklama

Ciągle wysoką pozycję, dziesiątą, mimo nieudanego mundialu i odejścia z funkcji selekcjonera reprezentacji piłkarskiej, zajmuje Adam Nawałka. W czołowej "dziesiątce" najbardziej awansował dwukrotny medalista olimpijski z Pjongczangu Kamil Stoch - o trzy lokaty.



Jak Forbes ustalał tę listę? Najpierw wyselekcjonowanych kandydatów (w sumie około 200) podzielił na dwie grupy: "sportowców" (sportowcy, byli sportowcy, trenerzy) oraz "niesportowców" (działacze, przedsiębiorcy i menedżerowie, dziennikarze), potem przeprowadził badania, w których określono ich rozpoznawalność, wizerunek oraz medialność (osobno dla "sportowców" i "niesportowców"). Oprócz tego, 18 ekspertów dobrze znających rynek sportowy oceniło wpływ poszczególnych kandydatów.

W taki sposób bardzo duży postęp w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowali ludzie siatkówki. Wtedy było ich dwóch, teraz sześciu, choć najlepszy z nich Bartosz Kurek, MVP ostatnich mistrzostw świata, znalazł się poza pierwszą "dziesiątką", na miejscu czternastym.

Warto odnotować również bardzo duży spadek Agnieszki Radwańskiej. Najlepsza polska tenisistka, która właśnie zakończyła karierę jeszcze przed trzema laty była na najniższym stopniu podium, potem zajmowała kolejno miejsca 4. i 9., a teraz jest w czwartej dziesiątce (36.). Najwyżej sklasyfikowaną kobietą została natomiast Anita Włodarczyk, dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem. Na 17. miejscu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak grali Lewandowski i Piszczek! Co za asysta "Lewego"! Wideo © 2018 Associated Press

Najbardziej wpływowi w polskim sporcie 2018

1. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

2. Robert Lewandowski, napastnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski

3. Adam Małysz, dyrektor-koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim

4. Kamil Stoch, skoczek narciarski

5. Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne

6. Witold Bańka, minister sportu i turystyki

7. Marcin Gortat, koszykarz Los Angeles Clippers

8. Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego

9. Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

10. Adam Nawałka, były selekcjoner reprezentacji Polski

Remigiusz Półtorak