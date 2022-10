Faworyt gospodarzy nie zawiódł! Mark Allen wygrywa Northern Ireland Open 2022

Northern Ireland Open jest jedną z czterech imprez rankingowych, obok English Open, Welsh Open oraz Scottish Open, wchodzących w skład cyklu Home Nations Series. Najlepsi snookerzyści globu rywalizują o trofeum im. Alexa Higginsa od 2016 roku. Pierwszym zwycięzcą był Anglik, Mark King. Oprócz niego w Belfaście triumfowali: Mark Williams (2017), Judd Trump (2018, 2019, 2020) oraz przed rokiem Mark Allen, który bronił tytułu.

Szybkie porażki faworytów

W 1. rundzie z turniejem nieoczekiwanie pożegnał się mistrz świata z 2019 roku, Judd Trump, który przegrał z Aaronem Hillem 1:4. Podobnie sytuacja miała się z Ronnie O’Sullivanem. "The Rocket" musiał uznać wyższość Davida Grace’a (3:4). Niewiele więcej szczęścia miał czterokrotny mistrz świata, John Higgins. Szkot, co prawda awansował do 2. rundy, jednak potrzebował do tego aż kompletu frejmów. W niej jednak został całkowicie zdominowany przez zwycięzcę Gibraltar Open 2022, Roberta Milkinsa. Popularny "The Milkman" wygrał 4:1.

Mocna obsada ćwierćfinałów

W najlepszej ósemce turnieju znaleźli się m.in.: Mark Selby, Mark Allen, Mark Williams oraz Neil Robertson. Po emocjonującym spotkaniu zawodnik gospodarzy, Mark Allen pokonał 5:4 trzykrotnego mistrza świata, Marka Williamsa. W drugim, równie elektryzującym ćwierćfinale Australijczyk, Neil Robertson zmierzył się z Markiem Selbym. "The Thunder from Down Under" nie dał najmniejszych szans Anglikowi i wygrał 5:2. "The Jester from Leicester" od dłuższego czasu nie może znaleźć sposobu na Australijczyka. Selby przegrał 12 z ich ostatnich 13 spotkań. Komplet półfinalistów uzupełnili Zhou Yuelong oraz Anthony McGill. Chińczyk w decydującej partii pokonał Davida Gilberta, Szkot zaś poradził sobie z Chińczykiem, Lyu Haotian (5-3).

Pierwszym finalistą został Zhou Yuelong, który wygrał 6:4 z Anthony McGillem. W drugim półfinale Mark Allen dość łatwo rozprawił się z mistrzem świata z 2010 roku, Neilem Robertsonem. Irlandczyk z północy szybko odskoczył rywalowi i schodził na regulaminową przerwę, prowadząc 3:1. Australijczyk był cieniem samego siebie w tym meczu i po przerwie zdołał ugrać tylko jedną partię. "The Pistol" zwyciężył 6:2 i stanął przed szansą obrony wywalczonego przed rokiem tytułu.

Mark Allen bezkonkurencyjny w Northern Ireland Open 2022

Finał lepiej rozpoczął Zhou Yuelong, który w trzeciej partii popisał się 135-punktowym podejściem. Chińczyk na przerwę schodził z prowadzeniem 3:1. Po przerwie, ku uciesze zgromadzonych kibiców, przebudził się Mark Allen, który wrócił od stanu 1:4 i sesję popołudniową zremisował 4:4. Ten wynik sprawiał, że sesja wieczorna zapowiadała się emocjonująco.

Wieczorem, szybko te emocje zostały ostudzone przez Irlandczyka z północy. Mark Allen zdominował rywala, wygrywając pięć frejmów z rzędu. Spotkanie zamknął brejkiem 109-punktowym. "The Pistol" drugi rok z rzędu wygrywa turniej przed własną publicznością. To siódmy tytuł rankingowy w jego karierze. Allen za zwycięstwo w finale zgarnął 80 000 funtów i awansował na 9. lokatę w światowym rankingu. Liderem pozostaje Ronnie O’Sullivan.

Następnym turniejem będzie Champion of Champions, w którym wystąpią zwycięzcy imprez rankingowych z zeszłego sezonu. Zostanie on rozegrany w angielskim Bolton. Początek 31 października.