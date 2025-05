Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem po raz kolejny potwierdził strategiczne znaczenie sportu i turystyki

Za organizację tegorocznej edycji odpowiadała Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu "ARS ATHLETICA", która we współpracy z Województwem Małopolskim zadbała o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia, wzmacniając jego pozycję na mapie ważnych inicjatyw sportowych. Kongres odbywał się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który po raz trzeci wziął udział w wydarzeniu, co z pewnością podkreśla rangę i ogólnopolski wymiar przedsięwzięcia. Reklama

Partnerem Merytorycznym wydarzenia było Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego przedstawiciele wzięli czynny udział w panelach dyskusyjnych. Stała obecność najwyższych instytucji państwowych to nie tylko wyraz uznania dla poruszanych zagadnień, ale także sygnał, że sport i turystyka są traktowane jako strategiczne obszary rozwoju kraju. Oficjalnym Partnerem Sportowym została firma INTERSPORT, a za relacje z wydarzenia odpowiadał Główny Partner Medialny - Polsat Sport, który towarzyszy Kongresowi nieprzerwanie od jego pierwszej edycji.

Europejski Kongres Sportu i Turystyki to nie tylko prestiżowe wydarzenie - to dziś realna potrzeba i obowiązek środowiska sportowego i turystycznego. Musimy mówić o wyzwaniach głośno i szukać wspólnie rozwiązań. Sport to już nie tylko rywalizacja i emocje - to edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój regionów i marka Polski na całym świecie - podkreśla Bartłomiej Druziński, prezes Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu "ARS ATHLETICA".

Agenda pełna kluczowych tematów

Jednym z najważniejszych wątków Kongresu była przyszłość polskiego sportu w kontekście potencjalnej organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2040 roku - szczególnie podkreślano, że przyszli olimpijczycy, którzy mogą reprezentować Polskę za kilkanaście lat, to obecnie dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją sportową drogę. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci zwracali uwagę, że przed Polską stoi jeszcze wiele lat intensywnej pracy nad wychowaniem nowego pokolenia sportowców.

Inwestycje w infrastrukturę, programy aktywizujące młodzież oraz rozwijanie pasji już teraz mogą zaowocować sukcesami na arenie międzynarodowej w przyszłości. To właśnie te dzieci, które dziś trenują na boiskach i w szkolnych salach gimnastycznych, mają szansę stać się bohaterami igrzysk w Warszawie - dlatego tak ważne jest długofalowe, konsekwentne wspieranie ich rozwoju.

Te trzy edycje Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki udowodniły i środowiskom sportowym i nam, że była to bardzo trafiona inicjatywa, która pobudziła środowiska sportowe do spotkań, do rozmów, do dyskusji na temat kondycji polskiego sportu. Po to, żeby szukać lekarstwa na podniesienie poziomu, nie tylko wyników sportowych, ale w ogóle usportowienia przede wszystkim młodego pokolenia - tak podsumował inicjatywę Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, dodając, na czym szczególnie skupiali się zaproszeni eksperci w tym roku: Edycja, która była poświęcona przede wszystkim wymianie poglądów na temat tego, w jaki sposób przygotować się skutecznie do ubiegania o tytuł gospodarza letnich igrzysk olimpijskich. Oczywiście nie wykluczamy również starania się o zimowe igrzyska olimpijskie, jednak na tym etapie naszym głównym celem są letnie igrzyska w 2040 roku, ewentualnie w 2044.

Po raz pierwszy na Kongresie pojawił się temat synergii między sportem a służbami mundurowymi i od razu został on uznany za jeden z ciekawszych poruszanych wątków. Panele takie jak "Polski sport a bezpieczeństwo kraju - współpraca międzyresortowa na tle rozwiązań międzynarodowych" oraz "Rola służb mundurowych w rozwoju profesjonalnego sportu w Polsce" otworzyły nową przestrzeń dyskusji o roli sportu nie tylko w zdrowiu i wychowaniu człowieka, ale także w budowaniu odporności społecznej, poczucia wspólnoty i gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych. Wysokie zainteresowanie tą tematyką potwierdziło, że sport coraz częściej postrzegany jest jako strategiczne narzędzie - również z perspektywy państwa.

Silny akcent położono także na społeczną rolę sportu. W panelach poruszano m.in. problem kryzysu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, pytano, jak na nowo zachęcić młodych do uprawiania różnych dyscyplin i jaką rolę może w tym odegrać szkoła. Omawiano również znaczenie sportu w procesie włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne oraz jego potencjał w przełamywaniu barier.

Uczestnicy debatowali także o przyszłości sportu w kontekście zmian klimatycznych i rozwoju nowych technologii - poruszając takie tematy jak przyszłość sportów zimowych, etyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji czy odpowiedzialność organizacji sportowych za wyniki polskich zawodników. Turystyka została przedstawiona jako nowoczesne i innowacyjne narzędzie rozwoju regionów - w dyskusjach pojawiły się wątki rowerowej infrastruktury, turystyki aktywnej, a także kulinarnej oraz szans na rozwój relacji z rynkami Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Europejski Kongres Sportu i Turystyki to miejsce spotkań, rozmów, dialogu i o naszym sporcie, ale też o naszej turystyce, ponieważ bardzo popularna w Małopolsce jest turystyka aktywna, ale nie tylko. Dzisiaj specjalnie poświęciliśmy bardzo dużo czasu turystyce kulinarnej - podkreśliła podczas Kongresu Iwona Gibas, członek zarządu Województwa Małopolskiego.

Wyjątkowym punktem wydarzenia była również wieczorna Gala Ambasadorów Sportu i Turystyki, podczas której uhonorowano osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju tych dwóch dziedzin. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Eryk Goczał i Maciej Gładysz - młode gwiazdy sportów motorowych, Katarzyna Niewiadoma-Phinney - mistrzyni kobiecego kolarstwa, Ewa Wachowicz - osobowość tv, restauratorka, autorka przepisów w przewodniku "Małopolska - zasmakuj w podróży", a także organizacje takie jak Małopolska Organizacja Turystyczna i firma Comarch. Galę uświetnił koncert zespołu Pectus.

Głosy, które kształtują przyszłość sportu

W Zakopanem spotkali się nie tylko czołowi przedstawiciele polskiego sportu, lecz także uznani eksperci z areny międzynarodowej. Wśród gości znaleźli się m.in. Kamil Novak - Dyrektor Wykonawczy FIBA Europe oraz Guido Betti z organizacji Volleyball World. W wydarzeniu uczestniczyli również reprezentanci najważniejszych instytucji sportowych - od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przez krajowe związki sportowe m.in. PZPS, PZLA, PZPN, ZPRP, PZKosz, po zarządy czołowych lig zawodowych, takich jak Ekstraklasa SA, Polska Liga Siatkówki czy Superliga. Obecni byli także reprezentanci środowiska akademickiego, w tym rektorzy AWF z Warszawy i AKF z Krakowa, parlamentarzyści, byli i obecni sportowcy oraz przedstawiciele mediów i biznesu.

Zakończył się III Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Tutaj w Małopolsce, w Zakopanem, dyskutowaliśmy o tym, jaką przyszłość ma sport, jaką przyszłość ma turystyka nie tylko w Małopolsce, ale również w Polsce. Podkreślamy, że warto inwestować w sport, szczególnie tam, gdzie są dzieci i młodzież, bo każde dziecko ma talent. Ważne również jest to, aby pojawiały się nowe obiekty infrastrukturalne, gdzie sport będzie widoczny - mówi Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego. - Podkreślamy, że turystyka w naszym regionie bardzo mocno się rozwija. W ostatnim czasie do Małopolski przybyło blisko 26 milionów turystów.

Panele dyskusyjne jako katalizator dalszych rozmów

Choć program Kongresu był dopracowany w najmniejszych szczegółach - pełen merytorycznych wystąpień, analiz i inspirujących debat - to właśnie to, co działo się pomiędzy nimi, miało największą moc. Spotkania w kuluarach, rozmowy przy stoiskach, wymiana zdań po panelach - to tam zapadały ważne decyzje, rodziły się pomysły i zaczynały się współprace, które mogą realnie wpłynąć na przyszłość sportu i turystyki. Panele nie kończyły rozmowy - one ją uruchamiały. Były punktem wyjścia do działań, które mogą mieć ciąg dalszy znacznie wykraczający poza czas trwania Kongresu.

A właśnie o przyszłość - pełną wyzwań i pytań - tu chodziło. Czy igrzyska w Polsce to realna wizja? Jak wychować pokolenie aktywnych dzieci? Czy turystyka może rozwijać się z poszanowaniem środowiska? - III Europejski Kongres Sportu i Turystyki nie dał prostych odpowiedzi, ale zadał właściwe pytania. A od nich zaczyna się każda zmiana.

Szczegółowy program wydarzenia, tegoroczni prelegenci, fotorelacja oraz panele dyskusyjne znajdują się na stronie internetowej wydarzenia www.eksit.eu oraz na mediach społecznościowych Sport Business Science.