KTS Enea Siarka Enea Tarnobrzeg po raz 28. zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski w tenisie stołowym kobiet. W czwartek w rewanżowym meczu finałowym pokonała przed własną publicznością Polmlek Lidzbark Warmiński 3:0.

Zdjęcie Radość zawodniczek i trenerów Siarki Tarnobrzeg /Darek Delmanowicz /PAP

Pierwsze spotkanie finału tarnobrzeżanki wygrały także 3:0. Enea Siarka od dziewięciu lat nie przegrała meczu w ekstraklasie.

Reklama

- Rozgrywki krajowe traktujemy bardzo poważnie. Do każdego meczu drużyna jest przygotowana. To nie jest przypadek, że od wielu lat wygrywamy wszystkie mecze. Jesteśmy po prostu przygotowani - powiedział po meczu trener reprezentacji i Enei Zbigniew Nęcek.

Zaznaczył, że wprawdzie celem jego zespołu "są rozgrywki w Lidze Mistrzyń, ale to nie znaczy, że nie cieszy nas zdobywanie tytułu mistrza Polski". - A jak cieszy, niech świadczy autentyczna, żywiołowa reakcja moich zawodniczek w dzisiejszym meczu w momencie, kiedy Kinga Stefańska wygrała ostatnia piłkę - mówił Nęcek.

Jak dodał, cieszy go, że kieruje "taką profesjonalną grupę", która ma "wiernych kibiców". - To są świetne dziewczyny, o bardzo kolektywnych charakterach. Dla mnie to jest przyjemność prowadzić taka drużynę - zaznaczył.

W czwartek w pierwszym pojedynku Elizabeta Samara w trzech setach pokonała Ruifang Dong. W kolejnym, po wyrównanej rywalizacji, Han Yang pokonała Ma Wenting. Trzeci punkt dla podopiecznych trenera Zbigniewa Nęcka zdobyła Kinga Stefańska wygrywając z Natalią Bogdanowicz 3:1.

Enea Siarka Tarnobrzeg tytuły mistrza Polski zdobywała w latach 1991-2005 oraz 2007-2019. Z kolei w sezonach 1989/90 i 2005/06 tarnobrzeżanki zdobyły wicemistrzostwo kraju.

Podopieczne Zbigniewa Nęcka od wielu lat są również liczącym się zespołem w rywalizacji międzynarodowej. W tym roku w Lidze Mistrzyń awansowały do finału.

W ubiegłorocznej edycji LM Enea Siarka była trzecim zespołem w Europie. Rok wcześniej zajęła drugie miejsce. W finale uległa wtedy zespołowi TTC Berlin Eastside. Taki sam wynik zanotowała w sezonie 2015/16; wówczas też lepsza okazała się ekipa niemiecka.

KTS Enea Siarka Tarnobrzeg - Polmlek Lidzbark Warmiński 3:0

Elizabeta Samara - Ruifang Dong 3:0 (11:7, 12:10, 11:4)



Han Yang - Ma Wenting 3:1 (11:6, 9:11, 11:6, 12:10)



Kinga Stefańska - Natalia Bogdanowicz 3:1 (11:6, 10:12, 11:2, 11:6)

Alfred Kyc, Marcin Boguszewski