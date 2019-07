Nie ulega wątpliwości, że tegoroczny Enea IRONMAN 70.3 Gdynia będzie obfitował w rekordy. Na starcie gdyńskiego triathlonu stanie niemal 70 zawodników PRO! Wśród nich gwiazda nr 1 światowego triathlonu - Jan Frodeno, mistrz olimpijski oraz wielokrotny mistrz Europy i świata IRONMAN.

Zdjęcie Ironman Gdynia /Sport Evolution /materiały prasowe

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2019 cieszy się ogromnym zainteresowaniem zawodowych triathlonistów. Na udział w zawodach w Gdyni zdecydowało się niemal 70 sportowców posiadających tzw. licencję PRO.

- To naprawdę niesamowite. Lista startowa robi wrażenie, a rywalizacja o zwycięstwo będzie niezwykle ciekawa - mówi Michał Drelich, dyrektor zarządzający agencji Sport Evolution, która jest wyłącznym licencjobiorcą marki IRONMAN na Polskę. - Do Enea IRONMAN 70.3 Gdynia zgłosili się zawodnicy, którzy łącznie ponad 100 razy stawali na podium zawodów IRONMAN na całym świecie. Mamy trójkę olimpijczyków, a także medalistów mistrzostw Europy i świata - dodaje.

Zdjęcie Ironman Gdynia 2019 / Sport Evolution / materiały prasowe

Do tegorocznych zawodów Enea IRONMAN 70.3 Gdynia zostały dwa tygodnie. Na głównym dystansie IRONMAN 70.3 jest już ponad 2100 zawodników z 56 krajów świata. Obcokrajowcy stanowią w tym roku aż 35% wszystkich uczestników.

- W zasadzie podwoiliśmy liczbę zawodników z zagranicy w ostatnich 3 latach. Wzrost odsetka obcokrajowców jest też bardzo wyraźny w porównaniu z ubiegłym rokiem. Cieszymy się, że Gdynia tak mocno zaznacza swoją obecność na triathlonowej mapie świata - mówi Michał Drelich.

Do końca lipca trwają jeszcze zapisy do startu w Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. Można dołączyć do rywalizacji na głównym dystansie, a także zapisać się na Wiśniowski IRONKIDS Gdynia, gdzie na ten moment lista startowa obejmuje 250 osób. Nie ma już jednak miejsc na dystans sprinterski i sztafety.



Zdjęcie Ironman Gdynia 2019 / Sport Evolution / materiały prasowe

Dzięki pomocy firm Enea oraz Wiśniowski ponownie powstanie na Plaży Miejskiej w Gdyni spektakularna, ogólnodostępna Strefa Rodzinna. Motywem przewodnim tegorocznej strefy będzie klimat morski. Wszystkie atrakcje w strefie będą bezpłatne.

- Wiele będzie się też działo na trasie biegowej, a to dzięki współpracy z firmą Red Bull, która wystawi aż 3 sceny muzyczne oraz imprezowy samochód Chojrak. Całość zostanie uzupełniona najlepszymi polskimi zespołami batukadowymi - mówi Michał Drelich. - Mam też przyjemność poinformować, że dzięki współpracy z firmą Enea przedłużyliśmy umowę na obsługę medialną wydarzenia z Telewizją Polską, która w okresie poprzedzającym zawody wyemituje cykl felietonów w "Pytaniu na Śniadanie" w TVP2. Gośćmi cyklu będą ambasadorzy biorący udział w akcji charytatywnej #TRI2help - dodaje.

Zdjęcie Ironman Gdynia 2019 / Sport Evolution / materiały prasowe

Imprezę będzie można także obejrzeć na YouTube, w portalu Interia.pl oraz na oficjalnych stronach internetowych www.ironmangdynia.pl i www.ironman.com.

- Po raz pierwszy będziemy prowadzić transmisję w języku angielskim, by dotrzeć do widzów na całym świecie - mówi Michał Drelich.

Enea IRONMAN 70.3 Gdynia odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia 2019 r. Zapisy trwają do 31 lipca.