El. MŚ w futsalu - Polska - Gruzja 2:3

Polska uległa Gruzji 2:3 (2:1) w swoim pierwszym meczu rozgrywanego w Zielonej Górze turnieju eliminacyjnego do mistrzostw świata. W drugim spotkaniu Hiszpania wygrała z Finlandią 4:1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pomimo słabej gry zespołu Maradona jest uwielbiany. Klub zaprezentował maskotkę z podobizną legendy. Wideo INTERIA.TV

Polska - Gruzja 2:3 (2:1).

Reklama

Bramki: 0:1 Thales (9), 1:1 Piotr Łopuch (12), 2:1 Mikołaj Zastawnik (16-karny), 2:2 Fumasa (22), 2:3 Thales (23-karny).

Polska: Bartłomiej Nawrat/Michał Kałuża - Tomasz Kriezel, Mikołaj Zastawnik, Tomasz Lutecki, Piotr Pietruszko - Dominik Solecki, Robert Gładczak, Michał Marek, Michał Kubik oraz Piotr Łopuch, Sebastian Leszczak, Remigiusz Spychalski.

W piątek biało-czerwoni zmierzą się z Finami, a w niedzielę z Hiszpanami. Do kolejnej fazy kwalifikacji awansują dwie najlepsze drużyny.

Hiszpanie to dwukrotni mistrzowie globu, drugi zespół światowego rankingu. Pozostali rywale zostali wyłonieni w preeliminacjach. Gruzja jest klasyfikowana na 41. pozycji, Finlandia na 31. Polska zajmuje 28. lokatę.

Gruzini, mający w składzie kilku naturalizowanych Brazylijczyków, zaatakowali od początku. Raz polskiego bramkarza uratowała poprzeczka, ale po silnym uderzeniu Thalesa nic nie mógł poradzić.

Gospodarze rozkręcili się po czasie, o jaki poprosił trener Błażej Korczyński i jeszcze do przerwy zdobyli dwa gole - najpierw Piotr Łopuch skutecznie dobił uderzenie Tomasza Kriezela, później Mikołaj Zastawnik wykorzystał rzut karny.

Początek drugiej części należał do Gruzinów. Raz trafili w słupek, później wyrównali po przypadkowym, acz bardzo widowiskowym zagraniu Fumasa piętą. Napór zespołu gruzińskiego trwał. Objął on prowadzenie, kiedy rzut karny zamienił na gola Thales.

Polacy do końca walczyli o odrobienie strat, także z lotnym bramkarzem, jednak nie zdołali zmienić wyniku i ich sytuacja mocno się skomplikowała.

Do eliminacji w Europie zgłosiło się 48 zespołów. Mundial, z udziałem 24 ekip, zostanie rozegrany od 12 września do 4 października 2020 na Litwie, która jako gospodarz ma zapewnione miejsce w tych zawodach. Europejska rywalizacja o sześć miejsc w MŚ (nie licząc gospodarzy) składa się z czterech etapów - preeliminacji, rundy głównej, elitarnej i play off.

Do preeliminacji przystąpiły 32 drużyny, które zostały podzielone na osiem czterozespołowych grup. Debiutanci to Niemcy, Kosowo, Szkocja i Irlandia Północna. Polacy "weszli do gry" w rundzie głównej, w której rywalizuje 16 najwyżej sklasyfikowanych ekip kontynentu oraz po dwie najlepsze z każdej z grup preeliminacji. Dwa zespoły z każdej grupy awansują do fazy elitarnej, w której odbędą się cztery turnieje. Ich zwycięzcy zapewnią sobie prawo występu w MŚ bezpośrednio, a drużyny z drugich miejsc zagrają w play off o kolejne dwa bilety na Litwę.

Biało-czerwoni w MŚ wystąpili raz - w 1992 roku w Hongkongu. Aktualnym mistrzem jest Argentyna.

Autor: Piotr Girczys